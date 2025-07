Madagascar: Roland Ratsiraka - « Le pouvoir prend des décisions antiéconomiques »

Le leader du « Malagasy Tonga Saina » (MTS) et non moins député élu à Toamasina I a tenu une conférence de presse hier au Louvre Antaninarenina.

Image du régime

« Le pouvoir est complètement perdu et ne sait plus quoi dire ni quoi faire. On le constate à travers la panique face aux décès liés à la consommation de nourriture, qui a fait plus de 40 morts à travers le pays ». Roland Ratsiraka de poursuivre que « le ministre concerné a menti, ou a été obligé de mentir, afin de faire endosser la responsabilité à des personnes dont les familles sont aujourd'hui complètement dévastées. Ce n'est pas bien d'accuser des familles de s'entretuer, uniquement pour préserver l'image du régime ».

Et de faire savoir que certains membres de familles ayant survécu à la tragédie l'ont rencontré. « Ils sont profondément bouleversés. », rapporte-t-il. En ajoutant que selon les premiers éléments des investigations et des médecins proches du dossier, les décès sont dus à une intoxication alimentaire grave, souvent appelée botulisme.

Démission du ministre

« A entendre le ministre de la Santé, il y aurait donc un empoisonneur dans chaque famille où il y a eu un ou des décès par intoxication alimentaire. La série de délestages et l'eau non potable que nous consommons chaque jour sont les véritables causes de ces tragédies. Certains ont soupçonné l'huile produite à Madagascar, mais les récents contrôles et analyses réalisés par les responsables du Commerce ont écarté cette hypothèse ».

Roland Ratsiraka car ces propos sont de lui, estime que « face à la situation, les valeurs familiales sont en péril puisque tout le monde soupçonne tout le monde ». Il demande « la démission du ministre de la santé qui a fait montre d'incompétence et de négligence face à cette crise. Dans d'autres pays, il aurait été accusé d'homicide involontaire, faute d'avoir assuré la prise en charge des victimes évacuées à l'HJRA qui est un hôpital public ».

Pression fiscale

Le numéro Un du MTS de réitérer que « ces drames sont dus à de la nourriture avariée, causée par des ruptures de la chaîne du froid et la consommation d'eau insalubre. Même à l'hôpital, il y a encore des ruptures d'oxygène. Le régime en place délaisse complètement les hôpitaux publics au profit d'un hôpital privé. Le pays s'enlise dans une crise économique sans précédent, et toutes les décisions prises par ce gouvernement en 2025 ne font qu'aggraver la pauvreté. Les entreprises malgaches et étrangères sont déjà asphyxiées par une pression fiscale inédite depuis 65 ans d'existence de la République malgache ».

Et de raconter qu'il reçoit des plaintes sérieuses de la part de petites et grandes entreprises. « Les montants exigés par le fisc sont faramineux : jusqu'à 1 000 milliards, 500 milliards, 50 milliards... Vous êtes obligés non seulement de contester, mais aussi de négocier. Tous les secteurs d'activités sont touchés, toutes les nationalités également. Le climat des affaires à Madagascar est délétère. Le monde des affaires est totalement désemparé ».

TVA sur les crédits bancaires

Roland Ratsiraka déplore le fait que « le pouvoir refuse d'entendre les multiples plaintes émanant de tous les secteurs. Bien au contraire, il persiste avec une fuite en avant, comme cette décision anti-économique d'appliquer une TVA sur les crédits bancaires. Cette fois-ci, tous les Malgaches sans exception -- exportateurs, importateurs, transporteurs, agriculteurs, consommateurs, etc. -- seront touchés, même s'ils ne contractent pas de crédits bancaires, car leurs dépenses quotidiennes augmenteront. Ce pouvoir est complètement perdu. Il semblerait que cette TVA sur les crédits bancaires ait été suspendue, mais ils tenteront sûrement de l'appliquer plus tard, comme ils l'ont fait avec la vanille ».

Filière vanille

Et de souligner que « la vanille a perdu 80 % de sa valeur : elle est passée de 180 $ à 40 $ le kilo. Cela est dû au régime d'Andry Rajoelina et de ses proches, qui veulent monopoliser le secteur. Le récent appel à manifestation d'intérêt n°037-25 / MIC / SG du 10 juin 2025 prévoit de réduire à 20 ou 25 le nombre d'exportateurs, contre 125 en 2024. Entre 2024 et 2025, beaucoup d'acteurs de la filière vanille seront ruinés et devront négocier avec leurs concurrents pour pouvoir exporter. Dans un pays développé ou dirigé par des responsables ayant un minimum de culture et de sagesse, ce type de décision antiéconomique ne serait jamais pris. Mais dans une Républiques bananière comme Madagascar, où l'on pense avoir inventé l'eau tiède, on prend des décisions qui tuent l'économie ».