Madagascar: Salon de la Relation Client et des Centres d'Appels - Plus de 50 postes à pourvoir à l'AFT Andavamamba

Plus d'une cinquantaine de postes dans le domaine de l'offshore sont à pourvoir immédiatement lors du salon de la Relation Client et des Centres d'Appels. Il se tiendra les 7,8 et 9 juillet prochains à l'AFT Andavamamba avec la présence de 32 entreprises.

Le Salon de la Relation Client et des Centres d'Appels ouvrira ses portes les 7, 8 et 9 juillet prochains à l'AFT Andavamamba. Cet événement incontournable réunira 32 entreprises et une quarantaine de stands, offrant de nombreuses opportunités d'emploi dans le secteur de l'offshore. Selon Zina Rakotoseheno de ZRK Event , l'organisateur de cet événement, plus de 50 postes sont à pourvoir sur place durant les trois jours du salon, de 9h à 17h.

Une compétence linguistique est essentielle pour ces métiers, les offres étant disponibles en six langues : anglais, français, espagnol, allemand, et italien. Maminjanahary Rasolomampiandra, Directrice des Ressources Humaines chez Nacre Solutions, a souligné l'importance de ce salon pour le recrutement : « Nous nous sommes implantés à Madagascar en 2015. Nous employons actuellement 300 personnes et avons pour vision d'atteindre les 1 000 employés. Un recrutement massif est donc prévu, ce qui explique notre présence à ce salon. », a-t-elle indiqué.

Débutants. Le domaine de l'externalisation et de la relation client est particulièrement attractif pour les débutants offrant des opportunités de CDI. Toutes les entreprises participantes, à l'instar de Konecta, sont ouvertes aux profils juniors. Konecta, qui emploie 3 000 personnes sur ses deux sites d'Ivandry et d'Ambohimangakely à Antananarivo et 120 000 dans le monde, illustre bien cette tendance.

Pour accompagner les jeunes diplômés et les débutants, des centres de formation et des écoles de langues seront également présents afin de leur apporter les compétences nécessaires avant même de postuler. Une série de conférences avec des thèmes variés sera également programmée le mardi. Ces entreprises sont en effet animées par une multitude de professionnels aux expertises variées.