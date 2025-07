Madagascar: Karting/Championnat de Mada - Un duel à trois dans la catégorie Élite Féminine

La deuxième manche du Championnat de Madagascar de karting se tiendra ce dimanche 6 juillet sur la piste SRK d'Imerintsiatosika. Un rendez-vous très attendu, notamment dans la catégorie Élite Evo Féminine, où un duel à trois s'annonce explosif.

Les moteurs vont rugir de nouveau à Imerintsiatosika. Ce dimanche, les meilleurs pilotes du pays seront en lice pour la 2e manche du Championnat de Madagascar de karting. Après une première manche riche en rebondissements, cette nouvelle étape s'annonce décisive, tant pour la course au titre que pour la confirmation des talents émergents.

Le plateau sera relevé avec plusieurs catégories représentées : Minime, Junior, Junior Evo, Élite Evo et Élite Max, avec une présence marquée des jeunes espoirs du karting malgache.

Mais tous les regards seront tournés vers la catégorie Élite Evo Féminine, où un duel à trois promet de faire des étincelles. Ravaka Ramanantoanina, Sherina Mac Siou Tsong et Julia Baumann dominent les débats après la première manche et entendent bien creuser l'écart.

La jeune Ravaka Ramanantoanina, régulière et rapide, est considérée comme la favorite, mais devra résister aux attaques de Sherina, toujours très agressive sur piste, et de Julia, dont la maîtrise technique séduit de plus en plus les observateurs. Anaïs Moran Razafindrabesa, également en lice dans cette catégorie, pourrait jouer les arbitres dans cette lutte serrée.

Du côté des hommes, la catégorie Élite Evo verra la participation de têtes d'affiche comme Mboara Razafindratsimba, le super favori, David Rabary, Nomena Randrianarisoa, Yanis Andriamanoro ou encore Raphaël Razafindrakoto.

Dans les catégories jeunes, les noms comme David Ivan, Matthew Andriambelo, Matheo Rajomarison, Aro Mandresy Ranaivo ou encore Alexia Rakotomalala (Minime Féminine) symbolisent la relève en pleine progression.

Au-delà de la compétition, la manche de ce dimanche se présente comme un véritable tremplin pour les talents en devenir, en vue des prochaines échéances internationales. Organisé sous l'égide de la Fédération malgache de sport automobile, ce championnat monte en qualité d'édition en édition, avec une structure bien huilée et des ambitions croissantes.