Algérie: Le président de l'APN reçoit une délégation de la République du Nicaragua

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a reçu, jeudi à Alger, une délégation de la République du Nicaragua, en marge de la participation de cette dernière aux travaux du Colloque international sur "les crimes coloniaux dans l'histoire de l'humanité", organisé par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, à l'occasion du 63e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, indique un communiqué de l'Assemblée.

La délégation du Nicaragua est composée de "M. Tardencilla Orlando, conseiller à la Présidence de la République chargé des affaires politiques et des relations extérieures, et de M. Hodgson Deerings John Edson, député à l'Assemblée nationale et membre du bureau politique du Front sandiniste de libération nationale", ajoute le communiqué.

Lors de la rencontre, M. Boughali a salué "les positions honorables du Nicaragua en faveur des causes de libération à travers le monde, à leur tête la cause palestinienne", saluant "la décision souveraine" de rompre les relations diplomatiques avec l'entité sioniste après les massacres commis à Ghaza.

Le président de l'APN a exprimé, en outre, "sa considération quant à la position du Nicaragua en faveur de l'adhésion de l'Algérie au Parlement centraméricain (Parlacen) et pour sa position ferme en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".

Dans ce contexte, M. Boughali a mis en exergue "la profondeur des relations unissant l'Algérie et le Nicaragua", soulignant que les deux pays "partagent les mêmes principes concernant la défense de la souveraineté nationale et le rejet de toute forme d'hégémonie".

Il a affirmé, dans ce contexte, "l'importance de renforcer la coopération parlementaire au service des intérêts des deux peuples amis et pour mieux défendre les causes justes dans les fora internationaux".

De son côté, la délégation de la République du Nicaragua a transmis "les salutations du Nicaragua", notamment du président de l'Assemblée nationale à M. Brahim Boughali et au peuple algérien en général, affirmant que la Révolution algérienne était "une source d'inspiration pour la Révolution sandiniste pour ce qu'elle véhiculait comme valeurs de sacrifice et de fidélité aux principes, notamment en ce qui concerne le droit des peuples à l'autodétermination et au respect de leur souveraineté nationale", conclut la même source.