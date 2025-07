Sénégal: Cheikh Tidiane Dieye en visite à Kaolack et Kaffrine pour un suivi de l'état d'avancement des projets majeurs d'hydraulique et d'assainissement

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s'est rendu dans les régions de Kaffrine et Kaolack ce vendredi 04 juillet. Il y a effectué un suivi de l'état d'avancement des projets majeurs d'hydraulique et d'assainissement, mais aussi l'évaluation des dispositifs de gestion des eaux de pluie.

D'abord, lors de l'étape de Kaolack, le ministre a présidé la cérémonie de réception d'équipements pour le barrage hydroélectrique de Sambangalou. Ce dernier est un projet stratégique porté par l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG).

« Il est hautement symbolique que ce soit à Kaolack, ville où l'OMVG a été créée en 1978, que nous réceptionnions aujourd'hui ces équipements pour le premier grand projet de l'organisation. Ce moment illustre l'histoire et l'importance de cette ville dans les initiatives de coopération sous-régionale et l'engagement du Sénégal à promouvoir des solutions durables au service des populations », écrit Cheikh Tidiane Dieye sur ses réseaux sociaux. Entre autres équipements, on note les composants d'une centrale hydroélectrique, à savoir le stator et le rotor qui servent notamment à transformer l'énergie mécanique de l'eau en énergie électrique.

« J'ai également visité plusieurs sites stratégiques liés à la lutte contre les inondations dans la région de Kaolack, notamment la bande d'Azouou, le bassin de Sam et deux autres bassins en cours de réalisation dans les zones nord et sud de la commune. Je tiens à saluer et féliciter le Génie militaire pour l'excellent travail abattu sur ces chantiers. Leur expertise et leur engagement renforcent l'efficacité des interventions et traduisent l'esprit de mobilisation nationale pour la protection des populations », ajoute le ministre.

Quant à la visite de Kaffrine, le point focal était l'évaluation des points critiques pour accélérer interventions. De ce fait, à l'école 5 de Diamaguène Centre, il y aura, d'ici le 15 juillet 2025, le raccordement électrique et la mise en service de deux pompes de 1 000 m³/h, renseigne le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Quant au bassin exutoire de Ganda, il bénéficiera d'aménagements qui visent à renforcer la capacité de rétention mais aussi à limiter les débordements. Ces projets doivent être finalisés avant le 30 juillet 2025.

Enfin, Cheikh Tidiane Dieye a rendu visite au Khalife général de Médina Baye. L'occasion de lui exposer l'engagement du gouvernement à rester au plus près des populations et de leur apporter des solutions à leurs préoccupations.