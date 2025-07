Sénégal: Fonds vert pour le climat - Plus de 682,3 milliards de FCfa levés pour les pays en développement

Le Conseil d'administration du Fonds vert pour le climat (FVC) a approuvé cette semaine un volume record de financements climatiques estimé à 1,225 milliard de dollars US soit plus de 682,3 milliards de FCFA pour les pays en développement. L'annonce a été faite à travers un communiqué rendu public vendredi.

Cette semaine, le Conseil d'administration du Fonds vert pour le climat (FVC) a accordé un volume record de financements climatiques pour les pays en développement, en donnant le feu vert à 17 nouveaux projets d'action climatique à travers le monde. Selon un communiqué du Fonds publié vendredi, ce montant de 1,225 milliard de dollars US, soit plus de 682,3 milliards de FCFA, constitue le montant le plus élevé approuvé lors d'une seule réunion du Conseil. Ceci, alors que le Fonds intensifie ses activités pour répondre à la demande mondiale de financement climatique.

Environ 37 320 milliards de FCFA de cofinancement

Le FVC souligne le texte, dispose désormais d'un portefeuille de 314 projets pour un montant total de 18 milliards de dollars US de ressources du FVC, dont 67 milliards US, environ 37 320 milliards de FCFA de cofinancement. Ces projets apporteront un financement urgent aux mesures d'adaptation et d'atténuation et incluent les premiers projets GCF nationaux en Mauritanie, à Sainte-Lucie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

« Ces projets d'adaptation bénéficieront à certains des pays les plus vulnérables au climat au monde, ciblant principalement les pays les moins avancés (PMA), les petits États insulaires en développement (PEID) et les États africains », lit-on dans le communiqué.

L'ensemble des projets comprend également des investissements qui mobiliseront des investissements privés pour l'action climatique, notamment une prise de participation de 227 millions de dollars dans l'Initiative mondiale pour les obligations vertes, qui ouvrira de nouveaux marchés d'obligations vertes, notamment en Afrique subsaharienne, et un investissement de 200 millions de dollars pour stimuler la finance verte en Inde.