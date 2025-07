Sénégal: Renforcement de la grande muraille verte - Un accord signé entre le pays et la FAO

Ce vendredi 04 juillet 2025, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont signé un protocole d'accord. Celui-ci porte sur le Renforcement de la résilience de la Grande muraille verte (SURAGGWA en anglais) et vise la restauration de plus de 1,4 million d'hectares de terres dégradées dans le pays et de réduire 65 millions de tonnes de CO₂, tout en améliorant la qualité de vie de 1,9 millions de personnes. Le projet sera financé à hauteur de 87,75 milliards de francs CFA par le Fonds vert pour le climat.

Ont paraphé cet accord : le ministre Daouda Ngom et Bintia Stephen Tchicaya, la coordonnatrice intérimaire de la FAO. « Ce projet témoigne de notre engagement ferme à renforcer la résilience de nos populations et à restaurer nos terres dans le cadre de l'Initiative de la Grande muraille verte », se félicite le ministre de l'Environnement.