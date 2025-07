Soudan: Sous-secrétaire du Ministère de l'Éducation - L'Enseignement Technique au pays est un pilier fondamental

Le sous-secrétaire du ministère de l'Éducation, Dr Ahmed Khalifa a souligné l'importance de l'enseignement technique au Soudan, en particulier à l'ère de la transformation numérique et de la technologie, qui constitue le fondement du développement du pays. Il a expliqué que négliger ce type d'éducation menace l'utilisation optimale des ressources du Soudan et qu'il est nécessaire de changer la vision sociétale dominante de l'enseignement technique parmi les parents et les étudiants, en particulier les plus performants, pour les encourager à s'inscrire et à utiliser leur potentiel.

Lors d'une interview a la TV nationale jeudi, il a souligné les défis auxquels est confronté l'enseignement technique, notamment l'image négative qu'il a dans la société et les coûts élevés associés à la mise à jour et au maintien de la technologie et des équipements. Il a également souligné l'importance de la formation continue des enseignants et des formateurs et du développement de leurs compétences pour permettre aux étudiants d'innover et de créer, car l'enseignement technique est une forme d'éducation appliquée qui nécessite une interaction avec des idées et des technologies modernes pour répondre aux besoins du marché et de la société.

Dr Khalifa a également encouragé le secteur privé, les hommes d'affaires et les organisations internationales à participer à la construction d'écoles techniques de classe mondiale équipées des dernières technologies et équipements, dans le but d'attirer les étudiants et de développer leurs compétences. Notant la coopération et la coordination avec l'UNESCO au Soudan et sa contribution à l'élaboration du plan d'éducation transitoire, y compris de l'enseignement technique, il a également souligné la nécessité de développer les compétences dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et de la pêche, et d'atteindre l'efficacité économique tout en préservant l'environnement, afin de parvenir à un développement durable qui contribue à l'exploitation efficace et durable des ressources.