Centrafrique: L'opposition demande la démission du gouvernement pour sa gestion du drame du lycée Boganda

En Centrafrique, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC) exige la démission du gouvernement après l'explosion d'un transformateur de l'ENERCA qui avait coûté la vie à une vingtaine d'élèves, blessant au moins 260 autres, alors qu'ils composaient le bac le 25 juin dernier. Position exprimée, vendredi 4 juillet, à Bangui, au cours d'une conférence de presse.

D'entrée de jeu, le Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC) a observé une minute de silence à la mémoire des victimes du lycée Barthélémy Boganda, avant de demander la démission du gouvernement.

« La gestion, par le chef de l'État et par le gouvernement du drame du lycée Barthélémy Boganda, relève, à la fois, d'un cynisme criminel et d'une incompétence notoire. Le gouvernement doit démissionner », a déclaré Martin Ziguélé, porte-parole du BRDC.

Cette plateforme d'opposition a également abordé plusieurs points d'actualité comme le report des élections à venir et la nécessité d'un dialogue pour décrisper la tension politique dans le pays.

Ainsi, ils dénoncent le non-respect du calendrier électoral par l'autorité nationale des élections qui rend impossible la tenue des élections en décembre prochain.

« Nous en sommes aujourd'hui à plus de cinq changements successifs du calendrier électoral et le dernier en date, prévoyant les élections locales le 31 août 2025, n'est plus d'actualité. Les listes électorales dont les opérations de lancement ont commencé, en septembre 2024, ne sont pas encore disponibles, à ce jour, même à titre provisoire, malgré plus de 6 milliards de francs CFA injectés pour leur établissement », a ajouté Martin Ziguélé

De son côté, Crépin Mboli-Goumba, coordonnateur du BRDC, insiste sur la tenue d'un dialogue politique avec le pouvoir : « Il est évident qu'aujourd'hui, plus que jamais, le dialogue s'impose. C'est le seul moyen pour les Centrafricains d'éviter non seulement un vide constitutionnel - qui serait désastreux pour le fonctionnement de l'État - mais, beaucoup plus important, d'éviter le chaos à notre pays. »

Pour des élections crédibles, transparentes et impartiales, le BRDC recommande une réforme approfondie de l'Autorité nationale des élections (ANE) et du Conseil constitutionnel qu'il estime être à la solde du pouvoir.