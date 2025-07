Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - Adolphe Muzito se rallie à l'effort national pour la paix

Après avoir reçu Martin Fayulu, considéré par beaucoup comme l'un de ses opposants les plus intransigeants, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une nouvelle audience à une autre figure majeure de la classe politique congolaise : Adolphe Muzito, président du parti Nouvel Élan. La rencontre s'est tenue récemment à la Cité de l'Union africaine.

Cette entrevue s'inscrit dans la dynamique de cohésion nationale voulue par le Chef de l'État, dans un contexte marqué par de grands enjeux sécuritaires, notamment dans l'Est du pays. Ignorant les appels au radicalisme et mû par le sens de la responsabilité, Adolphe Muzito a manifesté, à travers cette rencontre, sa réelle volonté de contribuer à la construction d'un front républicain autour de l'Union Sacrée de la Nation (USN). Il s'est, d'ailleurs, dit prêt à soutenir les efforts en cours pour rétablir la paix et la stabilité en RDC. Les discussions ont porté sur la situation globale du pays.

À sa sortie d'audience, l'ancien Premier ministre a salué certaines avancées enregistrées sous l'actuel mandat de Félix Tshisekedi. « On critiquait le Chef de l'État pour ses fréquents déplacements à l'étranger. Aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes : il a su porter la voix du Congo sur la scène internationale et fait reconnaître le Rwanda comme agresseur à travers ses mouvements rebelles. Il y a aussi cet accord de paix signé sous l'égide des États-Unis, qui impose au Rwanda et aux groupes armés de se retirer du territoire congolais », a déclaré Muzito.

Le Chef de file de Nouvel Élan a également salué le leadership du Président de la République dans les négociations en cours avec les États-Unis autour d'un partenariat économique stratégique. « Ce qui, hier, était exploité illicitement par le Rwanda comme simple sous-traitant, sera désormais valorisé par le Congo en partenariat avec toutes les nations du monde, notamment les États-Unis », a-t-il affirmé avec satisfaction.

Tout en reconnaissant que ledit accord pouvait susciter des interrogations légitimes dans l'opinion, il a invité le gouvernement à fournir des explications claires à ce sujet. Interrogé sur sa possible participation à un futur gouvernement d'Union nationale, le président de Nouvel Élan s'est dit prêt à y contribuer. « Ce qui compte pour moi, c'est que mes idées puissent être intégrées, dans la mesure du possible », a-t-il déclaré. En plaidant pour l'organisation d'un dialogue politique inclusif dans un avenir proche, il a insisté sur la nécessité urgente d'engager des réformes structurelles dans tous les secteurs clés du pays, condition indispensable, selon lui, pour accélérer le progrès national.