Congo-Brazzaville: Appel à projets - L'IFC de Pointe-Noire soutient les Arts vivants et numériques

En soutien à la création contemporaine, l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire a lancé un appel à projets à destination des artistes et compagnies oeuvrant dans le domaine du spectacle vivant, avec un accent particulier sur les croisements entre arts de la scène et numérique.

Théâtre, danse, performance... l'initiative couvre un large éventail artistique et s'inscrit dans une volonté de faire émerger des formes nouvelles artistiques, hybrides et engagées. L'appel est ouvert jusqu'au 31 août et s'adresse prioritairement aux structures établies, collectifs ou compagnies, désireuses de porter un projet original à la scène. L'IFC précise que les projets intégrant une dimension numérique seront fortement valorisés, notamment dans le cadre du festival Novembre Numérique, un temps fort annuel pour la création numérique à l'espace culturel. « L'objectif est de soutenir la création d'un spectacle vivant et de favoriser les croisements entre arts vivants et numériques », indique le communiqué officiel.

Les porteurs de projet devront transmettre un dossier complet au format PDF, comprenant notamment une présentation de la structure, une description détaillée du projet (synopsis, démarche artistique, éléments numériques, public visé), un budget prévisionnel ainsi que les pièces administratives obligatoires (NIU, RIB au nom de la structure).

Cette opportunité s'inscrit dans la stratégie plus large de l'Institut français du Congo pour dynamiser la scène artistique locale, encourager l'innovation et soutenir les artistes dans la professionnalisation de leurs projets. L'appel est donc bien plus qu'un simple soutien logistique : il marque une reconnaissance concrète du potentiel créatif des artistes congolais, et leur offre une vitrine professionnelle pour expérimenter, collaborer et rayonner.

Notons que les candidatures sont à envoyer par mail à : candidature.pointenoire@ifcongo.com, avec pour objet : Candidature Spectacle Vivant-Rentrée 2025.