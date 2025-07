Congo-Brazzaville: 64e anniversaire des FAC - La DGSP honore ses athlètes

Suite à leur sacre lors des activités sportives marquant la célébration des 64e anniversaire des Forces armées congolaises ( FAC) et de la gendarmerie nationale, les sportifs militaires de la Direction générale de sécurité présidentielle ( DGSP) ont reçu, le 3 juillet à Brazzaville, les encouragements de la hiérarchie.

En présence des officiers, sous officiers, militaires de rang ainsi que les autres athlètes, ces champions ont été congratulés. Les sportifs militaires de la DGSP ont largement triomphé pendant les championnats militaires qui ont précédé, la célébration du 64e anniversaire des Forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale.

Dans toutes les disciplines où ils étaient inscrits, les militaires de la DGSP ont dominé leurs adversaires. Par équipe, ils ont occupé les premières places au volley-ball masculin et en Cross chez les dames. Cependant, à la fin du challenge technique, ces athlètes ont occupé la deuxième place tandis que leurs collègues ont terminé 3e en Cross chez les hommes et au football. En individuel, les trophées de meilleurs joueurs et meilleurs passeurs de volleyball de la compétition sont revenus à la DGSP.

«Jusqu'au bout, nous avons fait face car ce n'était pas facile. Merci au commandement puisque nous étions accompagnés du début jusqu'à la fin. Certes c'était difficile mais tout s'est bien passé. Au sport, on ne triche pas, comme dit régulièrement notre chef. Seuls les efforts comptent. Nous allons réaliser d'autres exploits lors des prochaines compétitions », a expliqué le meilleur volleyeur de la compétition, le soldat Lovely Diassouloua.

C'est donc pour saluer ce parcours que le directeur général de la sécurité présidentielle, le général de Brigade, Serge Oboa, les a récompensés au nom du commandement en leur demandant de faire mieux lors de la prochaine édition. Le général de brigade a, par ailleurs, rassuré que tous les moyens seront mis en oeuvre pour garantir la bonne préparation des sportifs. «Je voudrais encourager et féliciter les encadreurs et athlètes qui, par leur force et leur courage nous ont ramené les différentes médailles. Je pense qu'on pouvait faire mieux. Vous devez travailler durement pour faire encore plus d'exploits et continuer d'honorer notre structure » a-t-il indiqué.

Pour sa part, le lieutenant-colonel Elias Mfoudi a souligné que ces résultats traduisent la solidarité interne et l'efficacité de l'encadrement au sein de la DGSP. Selon lui, les athlètes ont su défendre l'image et l'honneur de la DGSP lors de ces championnats militaires.