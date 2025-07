Afrique: Africa-Spain Summit 2025 - L'épicentre du dialogue euro-africain

Madrid en Espagne, devient l'arène d'un partenariat stratégique entre l'Europe et l'Afrique

Du 6 au 8 juillet, Madrid accueillera l'Africa-Spain Summit, plateforme ministérielle et économique de premier plan réunissant des chefs d'État africains, des responsables européens et des acteurs institutionnels et privés. Organisé par One Africa Forums sous les auspices du gouvernement espagnol et de l'Union européenne (UE), l'événement est articulé autour de la feuille de route « Espagne-Afrique 2025-2028 ».

Une stratégie en cinq axes

Le sommet s'inscrit dans un cadre stratégique renouvelé, structuré autour de cinq priorités : Renforcer les partenariats institutionnels, croître économiquement, connecter régionalement, protéger contre les défis communs (migration, climat, sécurité), et vivre ensemble culturellement. Ces axes traduisent une vision holistique qui dépasse le strict intérêt bilatéral.

Enjeux économiques et coopération stratégique

- L'African Continental Free Trade Area (AfCFTA) face au Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) : comment concilier libre-échange intra-africain et ajustements carbone aux frontières européennes ?

- Investissements prioritaires : la rencontre visera à identifier les pays africains à fort potentiel, favorisant les décisions d'allocation de l'UE et des investissements privés.

Selon CAPMAD (Maroc), la connectivité renforcée pourrait générer +25-30 % de croissance du commerce euro-africain dans les cinq ans. Ce sommet place Madrid comme hub de coopération tri-continentale et modèle de « soft diplomacy » européenne. Les participants sont de haut vol, notamment des ministres des affaires étrangères, les patrons des organisations internationales. Ils interviendront sur des thématiques clés : Relations diplomatiques entre l'Espagne et pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de la Corne ; Jeunesse, femmes, emploi : inclusion économique et formation ; Lancement d'AFRICO, un réseau de chambres de commerce ibéro-africaines ; Sécurité, migration, climat, avec Interpol & OIM...

Un sommet charnière

L'Africa-Spain Summit 2025 se veut un multi-plateforme politique et économique, porteur d'un message diplomatique clair : l'Europe axe ses relations avec l'Afrique sur une base structurée et pérenne. Dans un monde où la Chine, la Turquie ou les États-Unis multiplient les initiatives, ce sommet vise à repositionner l'UE et l'Espagne comme partenaires crédibles, pragmatiques et visionnaires. Le secrétaire général du secrétariat de la ZLECAF,Wamkele Mene, résume bien la rencontre : « ce sommet doit jeter les bases d'une interconnexion équilibrée entre deux continents en pleine expansion ».