Tunisie: Sécurité et terrorisme - Le pays et Japon renforcent leur coopération à Tokyo

La quatrième session du dialogue tuniso-japonais sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme s'est tenue jeudi à Tokyo, avec pour objectif de renforcer la coopération bilatérale dans ces domaines, a annoncé vendredi la plateforme InfoHub du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Les discussions ont porté sur les menaces sécuritaires régionales et internationales, ainsi que sur l'évolution de la situation en Tunisie et au Japon. Les deux parties ont également examiné les moyens de renforcer leur collaboration dans les domaines de la formation, de l'échange d'informations, de la lutte contre la criminalité organisée, de la sécurisation des frontières et des aéroports, ainsi que de la protection contre la cybercriminalité.

La délégation tunisienne était conduite par Abdelraouf Atallah, premier conseiller auprès du président de la République chargé de la sécurité nationale, et comprenait des représentants des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Justice. Du côté japonais, les discussions étaient menées par Hiro Minami, ambassadeur en charge de la coopération internationale contre le terrorisme. Les participants ont souligné l'importance de ce dialogue en tant que mécanisme permanent de coordination, et ont réaffirmé leur engagement à le poursuivre pour faire face aux défis sécuritaires émergents.

Cette rencontre a également permis d'aborder la gestion des crises, le renforcement des capacités de réponse rapide, ainsi que l'intégration des technologies modernes pour améliorer l'efficacité des systèmes de sécurité. Pour rappel, la troisième session s'était tenue en Tunisie les 5 et 6 décembre 2023.