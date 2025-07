Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi enjoint au Gouvernement de contrer le cholera à Kinshasa

Lors de la 50ème réunion du conseil des ministres tenue vendredi 4 juillet à Kinshasa, le Président de la République, Felix-Antoine Tshisekedi, a enjoint le Gouvernement de produire, sans délai, une planification de contingence de l'épidémie de choléra qui s'est accrue à Kinshasa.

« Le Président de la République a instruit le Gouvernement à faire face à la pandémie sous la coordination de la Première ministre. Le ministère de l'Intérieur, de l'Environnement, des Ressources Hydrauliques et Électricité, de la Santé, des Affaires Sociales, de la Communication et des Médias, en concertation avec son cabinet et les gouvernements provinciaux de Kinshasa, à prendre sans délai les mesures suivantes : l'activation immédiate du plan de contingence en associant étroitement la division provinciale de la santé", a déclaré Patrick Muyaya, porte-parole du Gouvernement, lisant le compte-rendu de la 50ème réunion du conseil des ministres.

A cela s'ajoute, selon lui, « le déploiement rapide des équipes médicales, des stocks essentiels et des traitements mobiles dans les zones affectées, la désinfection systématique de points d'eaux, des marchés, des écoles et autres lieux de forte fréquentation, la distribution massive d'eau potable, des kits d'hygiène et des produits de traitement d'eau dans les quartiers vulnérables ».

Situation d'épidémie nationale

Parmi ces zones de santé touchées, figurent celles « de Kokolo avec 70 cas dont 10 décès, de Makala avec 30 cas et 10 décès, de Kinseso avec 10 cas dont 5 décès, de Ngiri-Ngiri avec 12 cas dont 1 décès, de Limete avec 6 cas dont un décès, de Kalamu1 avec 2 cas et un décès, de Bumbu avec 2 cas dont zéro décès, de Lemba avec un cas et de Kingabwa un cas », d'après le docteur Patricien Gongo Abakazi, ministre provincial de santé de Kinshasa, cité par l'ACP.

Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, avait officiellement déclaré, le jeudi 8 mai 2025, l'épidémie de choléra dans six provinces de la République démocratique du Congo (RDC) :

Haut-Katanga

Tanganyika

Sud-Kivu

Nord-Kivu

Tshopo

Kongo-Central.

Près de 30 000 cas ont été recensés depuis le début de l'année 2025. La maladie a désormais gagné certaines zones urbaines de la ville de Kinshasa, où une recrudescence des cas inquiète les autorités sanitaires.