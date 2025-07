Ile Maurice: Chagos - Les contribuables britanniques paieront seuls les £30 milliards de l'accord, sans aide des États-Unis

Un article publié par le journal international The Express fait l'effet d'une bombe politique au Royaume-Uni : le gouvernement britannique a confirmé que les États-Unis ne contribueront pas au financement de l'accord sur la souveraineté de l'archipel des Chagos, signé entre Londres et Maurice. L'opposition conservatrice dénonce un «abandon» coûteux et stratégique, entièrement financé par les contribuables britanniques à hauteur de £30 milliards sur près d'un siècle.

Selon The Express, le ministre britannique Stephen Doughty a reconnu à la Chambre des communes que Washington ne paiera «pas un sou» pour cet accord, bien que les États-Unis bénéficient d'un usage militaire partagé de la base stratégique de Diego Garcia. Il a précisé que si les États-Unis contribuent aux opérations militaires sur place, ils ne participeront pas au coût du traité de souveraineté conclu avec Maurice.

Le détail des paiements britanniques est vertigineux : £165 millions par an pendant les trois premières années, puis £120 millions par an pendant les dix années suivantes, ajustés pour l'inflation jusqu'à la 99e année. À cela s'ajoutent £45 millions annuels pendant 25 ans pour le développement de Maurice, ainsi que £40 millions versés à un fonds fiduciaire destiné aux Chagossiens.

En tenant compte d'une inflation moyenne de 2 %, la facture dépasserait les £30 milliards. Le député conservateur James Cartlidge, Shadow Defence Secretary, a vivement critiqué cette charge financière, affirmant que le gouvernement travailliste a «cédé aux exigences de Maurice sans obtenir de contrepartie de la part des États-Unis», pourtant alliés majeurs sur le plan militaire. Il a appelé à un réexamen urgent du deal et à un réinvestissemeant immédiat dans la défense britannique, qualifiant l'accord de «capitulation de £30 milliards».

L'article soulève également des inquiétudes géopolitiques. Alors que la Chine renforce ses liens diplomatiques avec Maurice, certains observateurs redoutent une vulnérabilité stratégique croissante pour l'Occident dans l'océan Indien. De plus, l'un des points de friction du traité porterait sur l'éventuelle obligation pour Londres de notifier le gouvernement mauricien avant tout bombardement lancé depuis Diego Garcia, ce qui pose des questions sur l'efficacité opérationnelle conjointe avec les États-Unis.

Priti Patel exige un vote à la Chambre des communes

La députée conservatrice Dame Priti Patel a exhorté le gouvernement britannique à soumettre le traité de souveraineté des Chagos à un vote à la Chambre des communes. Bien que validé par les Lords lundi dernier, ce traité, qui transfère l'archipel à Maurice, n'a toujours pas été débattu ni voté par les députés. «C'est une honte que le gouvernement ait contourné les conventions parlementaires», a-t-elle déclaré, accusant les travaillistes de fuir un débat sur ce qu'elle qualifie de «traité de capitulation à £30 milliards». Elle appelle les ministres à «avoir le courage» d'organiser un débat et un vote en bonne et due forme, et à ne pas imposer une telle décision sans l'aval du Parlement.