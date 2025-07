Sénégal: Birame Diop rappelle le rôle central des sous-officiers dans la chaine de commandement

Koutal (Kaolack) — Le ministre des Forces armées, Birame Diop, a insisté, vendredi, à Kaolack (centre), sur l'importance des sous-officiers dans la chaine de commandement des armées, au regard de leur rôle dans le renforcement de la cohésion nationale.

"La formation des sous-officiers, maillon central de la chaine de commandement, a fait l'objet d'une attention particulière au Sénégal", a-t-il dit.

Le sous-officier "est le cadre de contact par excellence, puisqu'il est l'interface avec les officiers et est souvent le garant de la cohésion de son unité", a-t-il ajouté à l'occasion de la cérémonie officielle de sortie de la 43e promotion de l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (ENSOA).

Il s'exprimait en présence du gouverneur de la région de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, du colonel Diouma Sow, commandant la zone militaire numéro 3, ainsi que plusieurs autorités militaires, paramilitaires et administratives, ainsi que des représentants du corps diplomatique et des anciens combattants.

Cette cérémonie s'est tenue sous sa présidence, dans l'enceinte dudit établissement, à Kawil, non loin de Koutal, dans la commune de Ndiaffate.

Selon Birame Diop, "le sous-officier doit allier exemplarité et compétence pour inspirer la compétence de ses subordonnés et de ses chefs. C'est pourquoi la formation à l'ENSOA est rigoureuse et exigeante".

"La formation complète dispensée à l'ENSOA échoit à un leadership physique, technique et tactique et vise une seule finalité : fournir des sous-officiers prêts à l'emploi et à donner, d'emblée, la pleine mesure de leur potentiel dans les unités de nos armées et services dont la priorité est tournée vers l'engagement opérationnel", a indiqué le ministre des Forces armées.

Il a rappelé aux nouveaux sous-officiers de l'ENSOA "la lourde mais exaltante responsabilité" qui les attend, les invitant à "cultiver le courage, le sens de l'honneur, l'abnégation et l'esprit de camaraderie, qui doivent guider leurs actions durant leur carrière".

"Pour vous hisser à la hauteur du label du sous-officier que j'ai esquissé plus haut, vous devrez puiser dans ce que vous avez de meilleur. Dans la tradition militaire où l'excellence se forge par l'exemple, il n'y a rien de mieux que de vous donner une référence", a soutenu l'ancien chef d'état-major général des Armées.

Aussi leur a-t-il recommandé de s'inspirer de la vie et du parcours d'un de leurs anciens, feu adjudant-chef Moussa Ndao Ndiogou, le parrain de leur promotion.