Madagascar: Art plastique - Le festival Hosotra investit le jardin d'Antaninarenina

Rendez-vous majeur des arts plastiques à Antananarivo, le festival Hosotra égayera le jardin d'Antaninarenina du 5 au 25 juillet. Plus de quarante artistes malgaches seront à l'affiche, avec plus de cent cinquante oeuvres originales exposées sous le ciel d'hiver tananarivien. Gratuit et accessible à tous, l'événement transforme ce lieu emblématique en galerie artistique vivante, ouverte à la découverte, à l'échange et à l'émotion. À travers une programmation alléchante, allant de l'exposition collective à la vente d'oeuvres, en passant par des carnavals, des conférences et des ateliers d'art plastique, le festival Hosotra revient avec une ambition renouvelée : valoriser les talents locaux et rendre l'art accessible à tous les publics.

Une renaissance artistique

À l'origine, le festival Hosotra est né sur l'esplanade d'Analakely en 1997, en pleine époque du mythique marché du Zoma, surnommé par les historiens « le plus grand marché du monde ». Les artistes y exposaient leurs oeuvres sous des ombrelles, dans une effervescence populaire unique. En 2009, pour des raisons d'utilité publique, la municipalité a transformé les lieux en parking, promettant de trouver un nouveau cadre pour les artistes. Il faudra attendre 14 ans pour que cette promesse prenne vie. En août 2023, le festival renaît à La Colline - Maison Sociale des Arts à Ambatovinaky, offrant une plateforme moderne aux plasticiens malgaches.

Aujourd'hui, le festival retrouve encore plus de lumière à travers sa nouvelle implantation au jardin de l'Ortana, en partenariat avec la Commune Urbaine d'Antananarivo, et grâce au soutien de l'ambassade de France à Madagascar. Bien plus qu'une exposition, cette édition accompagne aussi la montée en compétences des artistes. En amont du festival, des formations professionnelles sont organisées autour de trois axes clés comme la rédaction de biographies artistiques, la valorisation des démarches créatives, la médiation d'exposition. Ces outils visent à renforcer l'autonomie des artistes et à améliorer le dialogue avec le public, pour une meilleure insertion dans le circuit professionnel de l'art contemporain.

Le festival se distingue aussi par une programmation inclusive et engagée, pensée pour tous les publics. Au programme : un carnaval festif en ouverture, une conférence thématique, des ateliers artistiques dédiés aux jeunes et aux enfants en situation de rue. Ces actions visent à démocratiser l'accès à la culture, à éveiller les jeunes générations et à encourager l'émergence de nouvelles vocations artistiques.