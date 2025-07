Afrique de l'Est: Jeux de la CJSOI - Madagascar veut briller en athlétisme

Les Seychelles accueilleront, du 28 juillet au 10 août 2025, la 13e édition des Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien (CJSOI), un événement réservé aux jeunes de 14 à 17 ans issus de sept pays de la région. La Grande Île, toujours désireuse de se distinguer, prépare déjà ses athlètes pour cette compétition, et l'athlétisme figure en tête de ses priorités.

Madagascar mise sur une délégation composée de huit athlètes en athlétisme, quatre filles et quatre garçons, alignés sur les épreuves de 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, saut en longueur et saut en hauteur. Des profils prometteurs, tous considérés comme « médaillables » par Hery Rambeloson, directeur technique national de la Fédération malgache d'athlétisme.

« L'objectif pour l'athlétisme est de remporter plus de médailles d'or. Il s'agit d'une compétition internationale, et Madagascar ne compte pas faire de la figuration. Au contraire, la Grande Île veut laisser son empreinte. La relève se prépare, et il faut marquer des points en vue des JIOI 2027 aux Comores », explique Hery Rambeloson.

Excellente entente

Parmi les plus grandes chances de médaille figurent Harenasoa Stéphana Nomenjanahary, engagée sur le 100 m et le 200 m, ainsi qu'Agélin Voniniaina, qui évoluera sur le 400 m et en medley. Le relais medley constitue également une belle opportunité de monter sur la plus haute marche du podium, grâce à l'excellente entente entre les athlètes.

Au total, onze disciplines seront au programme des Jeux de la CJSOI 2025 : athlétisme, natation, judo, badminton, boxe, volley-ball, football, basketball, voile, haltérophilie, ainsi que le beach soccer, grande nouveauté de cette édition. L'ajout de ce sport, très populaire aux Seychelles, reflète la volonté des organisateurs de moderniser l'événement tout en mettant en avant les spécificités locales.

L'introduction de l'haltérophilie en CJSOI est une aubaine pour Madagascar, car c'est une discipline dans laquelle la Grande Île règne en maître à chaque édition des Jeux des Îles de l'océan Indien (JIOI).

La CJSOI est une occasion pour tous les pays participants de détecter de jeunes talents et de préparer les grandes échéances régionales à venir.

L'organisation seychelloise, en collaboration avec les fédérations locales et les autorités gouvernementales, promet une édition mémorable. L'enjeu est double : offrir une scène d'expression aux jeunes talents de l'océan Indien et poser les bases d'une coopération sportive durable dans la région.

Pour Madagascar, ces Jeux ne sont pas une finalité, mais une étape stratégique vers les JIOI 2027. Le message est clair : la jeunesse malgache est prête à courir vers l'or.