Madagascar: Musique - Les enfants de Ny Voanio reprennent le flambeau

Le groupe mythique Ny Voanio souffle ses 60 bougies avec émotion et fidélité. Une célébration musicale portée par ses descendants, garants d'un héritage vivant, à découvrir le 24 août au CCESCA Antanimena.

«Bazarykely » ou encore « Je ne peux pas t'oublier ». Ces paroles ont marqué des générations de Malgaches. Inoubliables, elles portent la signature du groupe légendaire Ny Voanio, fondé en 1965 par Randrianasolo à Toamasina. Soixante ans plus tard, l'héritage musical se perpétue avec fierté : les petits-enfants des membres fondateurs prennent aujourd'hui la relève pour faire revivre, sans l'altérer, le répertoire qui a fait vibrer toute une époque.

Le 24 août, au CCESCA Antanimena, Ny Voanio célèbrera ses 60 ans d'existence avec un concert exceptionnel. Pas moins de trente-deux titres seront interprétés. « Nous n'avons rien changé, ni les paroles, ni les arrangements, ni même l'esprit. C'est la même voix, le même ADN musical que nous faisons revivre », confie Gaël, le leader du groupe et petit-fils du fondateur.

Une histoire de famille et de transmission

Le talent s'est transmis naturellement, de génération en génération, à travers des échanges familiaux. La troisième génération est aujourd'hui sur le devant de la scène, mais la quatrième est déjà en préparation. « Ce n'est pas facile d'hériter d'un nom aussi fort, mais nous allons l'assumer avec honneur », affirme Sylvain Rakoto, directeur artistique du groupe.

Avant Antanimena, le groupe s'est déjà produit à Toamasina, berceau historique de Ny Voanio, le 30 mai dernier, et y reviendra pour un concert le 2 août. Ce passage à Antananarivo s'annonce donc comme l'apogée d'une tournée anniversaire pleine d'émotions. Pour ce concert-hommage, une légende vivante du patrimoine musical malgache rejoindra Ny Voanio sur scène. Son nom reste encore secret, mais sa présence promet un moment fort en symbolique et en nostalgie. Et l'aventure ne s'arrête pas là : une tournée nationale est envisagée, ainsi que la publication d'un ouvrage biographique retraçant les grandes étapes de cette saga musicale.

L'histoire de Ny Voanio a débuté lors d'un concours musical organisé par Railovy à Toamasina. À l'époque, Dede et Max s'étaient rasés la tête pour l'occasion, provoquant les rires et les cris du public : « Coco ! Coco ! ». C'est ainsi que le groupe a pris le nom « Ny Voanio », en référence à la noix de coco de Toamasina. Depuis, leur musique a traversé les générations, les régions et les frontières. Des débuts timides dans les années 1960 jusqu'à leur apogée dans les années 1970, Ny Voanio a su imposer son style, mêlant mélodies intemp orelles et paroles touchantes.