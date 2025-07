Madagascar: Football en deuil - Lôlôdy, joueur des Barea, s'est éteint

Le monde du ballon rond à Madagascar est en deuil après le décès de Jean Claude Marobe, plus connu sous le nom de Lôlôdy, ancien joueur des Barea, à l'âge de 32 ans. Figure bien connue des terrains malgaches, il avait été convoqué à plusieurs reprises en équipe nationale, notamment lors des éliminatoires de la CAN et du CHAN, sous l'ère de Nicolas Dupuis.

Formé au Fosa Juniors FC, où il a évolué de 2016 à 2023, Lôlôdy s'était illustré par son engagement et sa régularité, devenant un pilier de son club, mais aussi de l'AS Adema. Le 13 janvier 2024, il rejoint le club Anse Réunion, aux Seychelles. Selon nos sources, il serait rentré au pays pour des vacances. Il se trouvait à Toamasina, où il aurait connu un malaise ces dernières semaines.

Sa disparition laisse un grand vide dans le paysage footballistique malgache. Les hommages se multiplient, saluant la mémoire d'un joueur respecté, apprécié pour sa simplicité et son humilité. « Tu as défendu nos couleurs avec talent, passion et détermination. Sur le terrain comme en dehors, tu as toujours été un exemple pour tes coéquipiers et un frère pour nous tous. », tel est le message émouvant de Fosa Juniors FC, son ancien club formateur. Toutes nos pensées vont à sa famille, à ses proches, à ses anciens coéquipiers et à tous les supporters des Barea. Que son souvenir continue d'inspirer les jeunes générations.