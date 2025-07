Madagascar: 60 ans de Ny Voanio - Grand concert en août au Ccesca

Voilà 60 ans maintenant que le groupe Ny Voanio porte sa voix. Un grand concert marquera ces six décennies de scène, le 24 août au Ccesca Antanimena

« Ramez, ramez », « Diavolana » et surtout « Je ne peux pas t'oublier »... Autant de titres qui ont marqué le public des années 70 et qui rappellent indéniablement une jeunesse, des parents, des amours perdues ou au contraire de grands amours. Les chansons de Ny Voanio ont bercé presque toute une vie pour certains, et porteurs de nostalgies pour d'autres. Avec 60 ans de scène au compteur, le groupe compte marquer en grandes pompes cet anniversaire.

Pour ce faire, les membres se retrouveront au Ccesca Antanimena le 24 août à 15h. Avec pas moins de trente morceaux à chanter sur la bonne centaine de titres de son répertoire, il faudrait à Ny Voanio trois heures de concert pour faire revivre les tubes du groupe. A savoir que la relève est assurée par les descendants de la première génération. Anciennement « Ny Zana-boanio », ils ont repris le flambeau de leurs aînés pour le bonheur des fans des premières heures.

Trois générations

Pour l'histoire, Ny Voanio a été créé par Randrianasolo, le patriarche de la famille. Ses six enfants Dédé, Max, Clarisse, Monique, Pâquerette et Fara ont formé le groupe en 1965, cinq ans après avoir remporté le premier prix d'un concours organisé par Ny Railovy en 1960. Grâce aux compositions du père, également auteur/compositeur de pièces de théâtre, ils ont connu une ascension fulgurante. La sortie des disques 33 et 45 tours ont conforté leur notoriété avec des morceaux comme « Ranomasina », « Faly aho »... Actuellement, la formation compte trois albums best of à son actif. Si le décès de tous ses membres a obligé Ny Voanio à prendre du recul, la postérité a décidé de redonner un second souffle au groupe et de perpétuer l'héritage musical et culturel laissé par leurs pairs.

En ce moment Cynah, Holy, David, Toky, Nata et Jocyah constituent la nouvelle ossature de cette troisième génération, avec les musiciens sortis du même cru à l'instar de Ny Aina et Sahala aux claviers, Gaël à la basse, Elie et Angelo à la batterie et Sammy à la guitare. En se mettant dans l'air du temps, la formation est à l'affût des technologies modernes en matière de communication et sonorisation ; cependant, que le public se rassure, les arrangements initiaux de chaque titre sont respectés, et avec les voix ressemblant à celles de leurs mères et/ou grand-mères, les chanteuses n'en démordent point.

Selon Sylvain Rakoto, directeur artistique, « Les principes de nos ancêtres, mettent un point d'honneur à l'écoute, au respect tout en se focalisant sur les objectifs premiers de divertir, d'éduquer et de plonger le public dans la joie de vivre que racontent la plupart des chansons du groupe et de mettre une ambiance nostalgique de qualité ». Ce concert en août est l'épicentre de la célébration ; toutefois, Ny Voanio retrouvera le public de Toamasina le 1er août au CJST. Dans la foulée, une tournée nationale est prévue. Inconditionnels, soyez aux aguets !