Madagascar: Application de nouvelles technologies pour lutter contre la déforestation

Le ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable renforce la lutte contre la déforestation en appliquant des nouvelles technologies grâce à un partenariat avec Global Forest Watch.Il s'agit d'une plateforme en ligne qui fournit des données et des outils pour la surveillance des forêts via une technologie de pointe permettant aux acteurs oeuvrant dans le secteur de l'environnement d'accéder en temps réel à des informations sur l'évolution des forêts dans le monde.

Plus précisément, cette technologie permet aux utilisateurs de recevoir des alertes par satellite concernant la déforestation et les incendies de forêts dues, entre autres, aux cultures sur brûlis ou aux feux de brousse proprement dites. Les patrouilleurs forestiers peuvent ensuite effectuer rapidement des interventions sur les sites où l'on détecte des foyers ou des cas de déforestation.

Moyens adéquats

Des techniciens issus des directions régionales de l'Environnement et du Développement Durable ainsi que des gestionnaires des Aires Protégées dans le DIANA, SOFIA, Melaky, Boeny et Betsiboka, ont ainsi bénéficié des formations en la matière. Conservation Allies leur a dispensée ces formations en faisant des pratiques dans le parc national d'Ankarafantsika. Ce qui va améliorer certainement l'efficacité et la transparence des patrouilles forestières à Madagascar. Reste à savoir si les communautés locales de base impliquées dans cette activité ont les moyens adéquats pour assurer les interventions en cas de détection d'incendies de forêts.