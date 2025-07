Ethiopie: Plus de 1,4 million d'enfants ont bénéficié des initiatives de la Déclaration Seqota au cours de cet exercice - Ministère de la Santé

Addis-Abeba — Le ministère de la Santé a annoncé que plus de 1,4 million d'enfants ont bénéficié du programme de la Déclaration Seqota au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2017.

Dans le cadre de l'engagement de l'Éthiopie à lutter contre la malnutrition, en particulier chez les enfants de moins de deux ans, le gouvernement éthiopien a lancé la Déclaration Seqota, un plan multisectoriel visant à mettre fin au retard de croissance chez les enfants de moins de deux ans d'ici 2030.

Sisay Sinamo, chargé de programme principal à l'Unité de mise en oeuvre du programme fédéral de la Déclaration Seqota, au sein du Bureau de coordination de la nutrition du ministère, a présenté les progrès du programme et sa contribution à l'aide aux enfants dans différents districts.

S'adressant à ENA, il a révélé qu'en plus d'aider les enfants, le programme a soutenu plus de 2,8 millions de femmes enceintes et allaitantes à travers le pays.

Sisay a souligné que le programme de la Déclaration de Seqota suit une stratégie de mise en oeuvre multisectorielle impliquant les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'eau, de la condition féminine et du développement social.

S'engageant à mettre fin au retard de croissance chez les enfants de moins de deux ans d'ici 2030, le programme ciblait initialement 240 districts présentant des niveaux élevés de malnutrition, a indiqué Sisay, ajoutant qu'il faisait également l'objet d'une évaluation d'impact annuelle afin de suivre les améliorations en matière de santé et de nutrition infantiles.

Selon la dernière évaluation, le programme a permis de sauver plus de 100 000 enfants de la malnutrition et d'éviter plus de 1 000 décès d'enfants.

Actuellement, 334 districts participent au programme, et plus de 750 millions de birrs ont été alloués à sa mise en oeuvre au cours de cet exercice.

La phase pilote du programme a débuté dans 40 districts des régions d'Amhara et du Tigré, a indiqué Sisay, ajoutant que les efforts en cours visent à renforcer l'appropriation communautaire et à promouvoir des solutions locales et durables.

Il a également souligné que des campagnes de sensibilisation sont menées en collaboration avec des partenaires pour lutter contre la déforestation et ses impacts sur la nutrition et le bien-être général de la communauté.