Sénégal: Kër Leyti - La Maison du l'Oralité et du Patrimoine du Pr Massamba Gueye cambriolée

La Maison de l'Oralité et du Patrimoine Kër Leyti, fondée par le Professeur Massamba Gueye, a été cambriolée ce samedi 5 juillet, soit 13 jours avant la grande nuit du conte prévue le 18 juillet prochain.

Le centre de résidence artistique et de recherche Kër Leyti sis à Keur Massar dans la banlieue dakaroise a été attaqué ce samedi par des cambrioleurs. Joint au téléphone par Le Soleil Digital, le Pr Massaba Gueye a indiqué que ces derniers ont certes importé quelques objets, mais que leur matériel de travail a été gardé dans un endroit sécurisé où ils n'ont pas pu accéder.

« Nous sommes, ces derniers jours, sur les préparatifs de la grande nuit du conte prévue le 18 juillet prochain. Heureusement, nous les avons enlevés et nous les avons gardés dans un espace séparé. Ils ont donc emporté les objets qu'ils ont trouvés dans la pièce qu'ils ont cambriolée et cassé des vitres des portes. « Mais je m'en remets à Dieu », a-t-il confié.

Le Pr Massamba a aussi indiqué dans un communiqué rendu public qu'une plainte contre X a été déposée à la gendarmerie de Keur Massar.

La Maison de l'oralité « un véritable laboratoire »

Acteur de la Société civile et fondateur d'Afrikajom Center, Alioune Tine s'est indigné face aux attaques « violentes et absurdes » contre kër Leyti. D'après lui, la Maison de l'oralité est « un véritable laboratoire » de recherches, de conservation, de réinterprétation et de réactualisation des traditions et des littératures orales du Sénégal.

« Il faut immédiatement ouvrir une enquête et punir sévèrement ce crime contre la science et la culture. J'exprime toute ma solidarité à mon ami et frère Massamba Gueye, qui est une vraie fierté nationale et africaine », a-t-il écrit sur X.

Une initiative du Professeur et conteur Massamba Gueye, la Maison de l'Oralité et du Patrimoine Kër Leyti est un centre de résidence artistique et de recherche sur le patrimoine et l'éducation. C'est un endroit où différentes productions liées à la valorisation et à la conservation des savoirs par l'oralité trouvent un lieu d'acceptation et d'expression.