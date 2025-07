Afrique: CAN féminine « Maroc 2024 », Sénégal - RDC ce dimanche à 14h - Un test grandeur nature pour les « Lionnes »

L'équipe nationale féminine de football du Sénégal entre en lice contre la Rd Congo, ce dimanche à 14 h 00 (GMT), au stade El Bachir de Mohammedia. Une rencontre déjà capitale entre les « Lionnes » et les « Léopards » dames, comptant pour la première journée de la 15e édition de la Can féminine « Maroc 2024 ».

Les « Lionnes » du Sénégal livrent leur premier match de la Can féminine « Maroc 2024 », ce dimanche, à 14 h 00 (GMT), contre la RD Congo, au stade El Bachir de Mohammedia. Un choc qui lancera leur aventure dans un groupe A déjà très relevé. Face aux « Léopards » dames seniors de la RDC, les protégées de Mame Moussa Cissé, qui ont pour ambition d'aller le plus loin possible dans cette compétition, devront se montrer solides.

Elles pourront d'ailleurs s'appuyer sur leur dernier match de préparation contre l'Algérie (3-0) pour bien lancer leur tournoi et aborder plus sereinement une périlleuse compétition pour laquelle l'équipe s'est rigoureusement préparée.

« Nous sommes dans une poule très relevée, mais c'est à nous d'élever notre niveau pour être à la hauteur de nos ambitions. Nous nous sommes bien préparées et nous allons y aller avec humilité. Nous voulons d'abord passer le premier tour, puis essayer de faire mieux qu'un quart de finale », avait fait savoir Mame Moussa Cissé après le match contre les « Fennecs ».

Ce premier duel contre la RD Congo sera du coup une occasion pour les coéquipières de Korka Fall, capitaine de l'équipe suspendue pour ce premier match, de lancer un signal fort à leurs adversaires du groupe, à savoir le Maroc et la Zambie. De son côté, la sélection congolaise, battue en amical par l'Algérie par la plus petite des marges (0-1), a du pain sur la planche face à une solide équipe du Sénégal.

La nouvelle recrue du Paris Saint-Germain

Absente de la phase finale depuis 2006, elle a obtenu sa qualification pour la Can féminine « Maroc 2024 » en éliminant la Guinée équatoriale au second tour des éliminatoires. Après un match nul (1-1) à l'aller à Malabo, les « Léopards » dames se sont imposées (2-1) au retour, à Kinshasa, validant ainsi leur billet pour la Can. Les coéquipières de Merveille Kanjinga, surnommée le « Cyborg », la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, voudront, à coup sûr, tenir en échec les « Lionnes » et créer la surprise.

Dans une poule très relevée cependant, elles auront besoin d'une défense solide et d'une vraie cohésion pour espérer une qualification en quart de finale. La Coupe d'Afrique féminine débute ce samedi, au Maroc.

Pendant 20 jours, les meilleures sélections du continent vont s'affronter sous les yeux des supporters, pour tenter de succéder à l'Afrique du Sud, championne en titre. Douze équipes sont réparties en trois poules de quatre et les deux premières de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale ainsi que les deux meilleures troisièmes.