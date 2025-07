La carte scolaire du Sénégal ne sera plus truffée d'abris provisoires jusque-là à un nombre jugé élevé. Le Programme d'urgence de résorption des abris provisoires (PURAP) a été lancé avant-hier, jeudi 3 juillet 2025, à Mandina Findifétoo, dans la commune de Diendé. Il s'agit d'un programme national pour la construction de 7.227 salles de classe pour une enveloppe qui dépasse les cinq (5) milliards de CFA, a annoncé Moustapha Mamba Guirassy, le ministre de l'Education nationale.

Son collègue des Forces Armées, en charge de la réalisation technique, salue ce partenariat qui intègre la fiabilité des Lycées Nation-Armée pour la qualité et l'équité (LYNAQUE) en cours d'expérience pilote dans les régions de Sédhiou et de Kaffrine. Il a été procédé, à cette même occasion, à l'inauguration de l'Inspection d'académie (IA) de Sédhiou.

«La priorité a été accordée par le chef de l'Etat, au chef du gouvernement et à l'ensemble du gouvernement, au secteur de l'Education pour la construction des Lycées Nation-Armée pour la qualité et l'équité (LYNAQUE), des lycées, des collèges et des écoles élémentaires, pour un budget extrêmement important. C'est aussi la réalisation de 7.242 salles de classe incluant les 7.227 du Programme d'urgence de résorption des abris provisoires (PURAP), en partenariat avec le ministère des Forces Armées», explique-t-il.

Le Général Birame Diop, ministre des Forces Armées, ajoute que c'est un programme qui vient corriger l'iniquité pour promouvoir la performance et l'excellence. «Encore nombreux sont les élèves qui apprennent dans les abris de fortune. Même si, quelques fois, le recours aux abris provisoires est une nécessité, mais leur persistance heurte profondément les valeurs d'égalité, d'inclusivité et d'équité.

C'est pourquoi, dans le cadre de la politique d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation, le gouvernement a décidé d'agir de manière décisive pour éradiquer définitivement les abris provisoires au Sénégal», dixit Birame Diop. Et, à cette occasion de lancement, le chèque de cinq (5) milliards a été présenté à l'assistance, comme pour rassurer de l'imminence des travaux qui sont confiés au génie militaire dans le cadre de ce partenariat entre ces deux ministères.

L'excellence, c'est aussi la raison d'être du Lycée Nation-Armée pour la qualité et l'équité (LYNAQUE). Les deux ministres ont magnifié l'approche novatrice de cet établissement pilote déjà fonctionnel à Sédhiou et à Kaffrine et dont le modèle sera progressivement porté à l'échelle du pays, a notamment indiqué Moustapha Mamba Guirassy.

L'inspection d'académie (IA) de Sédhiou inaugurée

L'autre temps forts de cette visite de travail a été l'inauguration de l'Inspection d'académie (IA) de Sédhiou jusqu'alors logée dans un abri provisoire. Les nouveaux locaux sont bâtis sur R+1, avec toutes les commodités y afférentes. L'Inspecteur d'académie de Sédhiou, Cheikh Yaba Diop, s'est réjoui de la diligence dans l'exécution des travaux. A relever que toutes les familles d'acteurs du système éducatif étaient présentes à ces cérémonies et les autorités ont appelé à une synergie des efforts pour une école plus inclusive, qui allie qualité et performance en permanence.