Afrique: CAN féminine/Sénégal-RDC ce dimanche à Mohammedia (14h) - Le premier défi des Lionnes

Le Sénégal entre en lice, ce dimanche 6 juillet, à la 13e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football féminin 2025, prévue au Maroc du 5 au 26 juillet. Logées dans le groupe A, les Lionnes affronteront la RDC, à Mohammedia. Pour cette troisième participation à la compétition, les Lionnes ambitionnent de franchir le stade des quarts de finale, en faisant mieux que la précédente édition.

L'équipe nationale féminine de football du Sénégal aborde, ce dimanche 6 juillet 2025, au Stade El Bachir de Mohammedia, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) avec le premier match qui l'opposera à la République Démocratique du Congo (RDC). Logé dans le groupe A, en compagnie du Maroc, pays hôte, de la Zambie et de la République démocratique du Congo, les Lionnes, qui vont disputer leur troisième participation à la CAN féminine, la deuxième consécutive, auront l'objectif de faire mieux que lors de la dernière participation dans laquelle elles avaient réussi à atteindre le stade des quarts de finaliste. Sur cette lancée, le premier match sera crucial pour bien lancer la campagne.

La latérale gauche des Lionnes, Maréme Babou, a relevé le bon esprit et cette confiance qui lui permettront d'aller loin dans la compétition. «Le match contre la RD Congo et très important, parce que ça doit nous permettre de bien rentrer dans la compétition. Nous sommes ambitieuses et nous espérons faire mieux que lors de la dernière CAN. On fera tout notre possible pour aller le plus loin possible. On a un bon esprit de groupe. Il n'y a pas de souci à se faire sur ce points», a-t-elle récemment déclaré.

Après le duel contre l'équipe Congolaises, les Sénégalaises affronteront la Zambie, le mercredi 9 juillet à 17h00. Les protégées de Mame Moussa Cissé vont terminer la phase de poules par le choc qui les opposera, le samedi 12 juillet prochain à Rabat, au Maroc, pays hôte et demi-finaliste de la dernière édition.

Pour cette 13e édition, les équipes sont divisées en trois groupes (A, B, C). Les deux meilleures équipes de chaque groupe, ainsi que les deux meilleures troisièmes accèdent aux quarts de finale. Les phases à élimination directe comprennent les quarts de finale, les demi-finales et le match de classement. La tenante du titre, l'Afrique du Sud, va essayer de conserver le trophée continental.

Les groupes de la CAN féminine :

Groupe A : Maroc, Zambie, Sénégal, RD Congo.

Groupe B : Nigeria, Tunisie, Algérie, Botswana.

Groupe C : Afrique du Sud, Ghana, Mali, Tanzanie