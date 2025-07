Sénégal: Un forum sur 'l'emploi des jeunes', à partir du vendredi 11 juillet, à Saint-Louis

Saint-Louis — Un forum sur "l'emploi des jeunes" aura lieu du vendredi 11 au dimanche 13 juillet, à Saint-Louis (nord), à l'initiative de la section saint-louisienne de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS), l'une des instances de Pastef, le parti au pouvoir, a-t-on appris de ses militants.

Il se tiendra à la maison de Lille. "Les opportunités qu'offre le référentiel Vision 2050 à la jeunesse" est le thème du forum.

"Le but de cet évènement important est de mettre en lumière les leviers économiques de la région [de Saint-Louis] et de renforcer le dialogue entre les jeunes, les institutions et les acteurs de développement", précise la section saint-louisienne de la JPS.

Le coordonnateur national de la Jeunesse patriotique du Sénégal et directeur général de la Société des mines du Sénégal, Ngagne Demba Touré, et le directeur de la planification au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Cheikh Modou Thiam, y prendront part, selon la même source.