Sénégal: La brûlure est l'un des accidents qui peuvent affecter le plus profondément l'être humain (PM)

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a relevé, vendredi, l'importance du projet de construction du Centre de prise en charge des grands brûlés dans la mesure, soulignant que la brûlure est un accident qui peut affecter profondément l'être humain.

"Ce projet est important parce c'est que la brûlure est l'un des accidents qui peuvent affecter le plus profondément l'être humain dans son aspect physique comme dans ses aspects psychologiques. J'ai pu visionner tout à l'heure des vidéos et des témoignages de brûlure", a déclaré le chef du gouvernement.

Il effectuait la pose de la première pierre du Centre de prise en charge des grands brûlés à l'hôpital Principal de Dakar.

Le Premier ministre estime qu'il est "évident" que tout pays doit s'organiser pour offrir des services de qualité à ses concitoyens victimes de ce genre d'accident, félicitant à l'occasion les initiateurs, à commencer par le ministre en charge de l'Energie.

"On peut valablement se poser la question liée entre l'énergie, les mines et le pétrole et la santé. Le ministre est parti du constat que son secteur est l'un des plus exposés à la brûlure du fait de la nature de l'activité. En collaboration avec la Senelec, il a considéré qu'il était bien de réfléchir à ce schéma qui permettait d'aller au-delà des actes de son service et d'offrir à tout Sénégalais la possibilité d'avoir des soins de qualité", a expliqué Ousmane Sonko pour justifier la participation du secteur du département de l'Energie dans le projet.

Il considère que c'est un "exemple" pour tous les départements ministériels et toutes les autres sociétés pour accompagner l'Etat dans ses ambitions de faire du Sénégal "un hub en matière d'offres en médecine, un hub sous-régional, c'est-à-dire de toute l'Afrique de l'Ouest".

Pour la réalisation de ce centre des grands brûlé évaluée à 15 milliards, la Société nationale d'électricité (Senelec) s'est engagée à participer à hauteur de 7 milliards.

Ousmane Sonko invite les autres acteurs à investir dans ce projet

"Je ne pourrais terminer mon allocution sans inviter tous les acteurs à libérer de la manière la plus diligente, le plus rapidement possible, même si c'est à titre bénévole, philanthropique, les fonds", a exhorté le chef du gouvernement.

Il a souligné que la Senelec a déjà pris l'engagement pour la moitié du budget pour que cet important ouvrage puisse être finalisé, livré dans les délais.

La concrétisation de ce projet, ajoute le Premier ministre, participera à relever le plateau médical de l'hôpital Principal de Dakar au profit des Sénégalais.

"Nous allons appelé tous les membres pour qu'ils sortent leur chéquier. Parce que nous savons que la capacité d'accueil est très faible. Il nous faut aller au-delà. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises du secteur public et parapublic, il y a aussi des entreprises strictement privées", a-t-il insisté.

Le Premier ministre a tenu à magnifier la collaboration, dans le cadre du concept Armée-Nation, entre le ministère des Forces armées et tous les autres secteurs, en particulier le secteur de la santé.