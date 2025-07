Burkina Faso: Arrondissement 11 de Ouagadougou - L'école primaire Manegda célèbre ses meilleurs élèves

Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 11 de la commune de Ouagadougou, Morou Yaméogo, a rendu hommage aux meilleurs élèves des examens scolaires ainsi qu'aux enseignants de l'école primaire Manegda (Bloc manegda A, B, C et D) qui se sont illustrés par la qualité de leur travail durant l'année scolaire 2024-2025. C'était, samedi 28 Juin 2025, à Ouagadougou.

Le ministère de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales poursuit ses efforts de promotion de l'excellence scolaire en vue d'apporter sa contribution au développement du Burkina. Dans l'arrondissement 11 de la commune de Ouagadougou, le Président de la délégation spéciale (PDS), Morou Yaméogo, a, au cours d'une journée d'excellence à l'école primaire Manegda dans le quartier Zone 1, célébré le mérite des meilleurs élèves ayant réussi à leurs examens de fin d'année (CEP) et ceux des classes de CP1 au CM2 et les enseignants qui se sont illustrés par la qualité de leur travail durant l'année académique 2024-2025. Les élèves lauréats classés 1er des classes de CP1 au CM1 du bloc Manegda ont reçu un t-shirt, des cahiers et des sacs.

Ceux qui ont réussi aux examens du CEP sont repartis chacun avec un vélo et des kits scolaires. Les meilleurs enseignants ont eu un ordinateur, c'était, samedi 28 juin 2025, à Ouagadougou. Selon la directrice de l'école primaire Manegda A représentant le bloc Manégda (A, B, C, D), Kuéla Martine Kanla, l'école est un centre par excellence d'acquisition des savoirs, c'est-à-dire, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être et le bloc Manegda ne saurait déroger à cette règle.

« C'est en ce sens que nous nous évertuons chaque jour à former et à donner un enseignement de qualité aux hommes de demain dont nous avons la charge », a-t-il indiqué. A l'en croire, les écoles Manégda A, B, C et D comptent 2 369 apprenants. Ce qui démontre que la demande est très élevée et les besoins aussi. « Nous demandons un accompagnement conséquent pour faire la mise en oeuvre de nos programmes pédagogiques et la résolution de certaines difficultés d'ordre humain et sécuritaire », a-t-elle plaidé.

Toujours selon elle, cette année scolaire encore, grâce au travail acharné de toute l'équipe et surtout des enseignants de CM2, qui se sont donnés corps et âme, oubliant les jours fériés et les congés, les écoles Manegda ont enregistré les résultats suivants au CEP session 2025 : Manegda A 65 admis/ 73 soit 89,04%, Manegda B 71 admis/ 78 soit 91,03%, Manegda C 58 admis / 68 soit 85, 23%, Manegda D 49 admis /54 soit 90,74%. En somme, les quatre écoles ont obtenu 243 admis sur 273 présentés soit un taux de 89, 01%. « Les écoles Manegda ont pu réaliser ce résultat grâce au concours des encadreurs pédagogiques sous le leadership du chef de la circonscription, de la mairie de l'arrondissement 11 de Ouagadougou, du COGES, des APE et de tous les enseignants et de l'accompagnement des parents d'élèves », s'est-elle réjouie.

Selon le président du Comité de gestion scolaire des écoles primaires publiques du bloc Manegda (COGES), Adama Kouanda, cette journée a été initiée pour encourager et féliciter les meilleurs élèves et leurs enseignants, pour récompenser les efforts qu'ils ont fournis au cours de l'année scolaire 2024-2025. De son avis, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, certains bâtiments trop vieux et vétustes ont besoin d'une réfection. « C'est pourquoi, nous demandons au ministère et à la mairie de l'arrondissement 11 de venir en aide au bloc avec des tables-bancs », a-t-il plaidé. Quant au représentant des élèves, Brayan Djiguemdé, il a remercié le PDS de l'arrondissement 11 pour son soutien à l'enseignement et toutes les personnes qui font de l'éducation leur cheval de bataille.