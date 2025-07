Egypte: Al-Sissi réaffirme les constantes de la position égyptienne en faveur de la stabilité du Soudan

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a réaffirmé les constantes de la position égyptienne en faveur de l'unité, la souveraineté, la sécurité et la stabilité du Soudan. Ceci lors d'une entrevue lundi soir à la ville d'El-Alamein, avec le général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil de souveraineté soudanais, a affirmé le porte-parole de la présidence de la République, Mohamed El-Chennawy. Et d'ajouter que la rencontre a porté sur les développements survenus au Soudan et les efforts régionaux et internationaux pour y rétablir la paix et la stabilité.

Les deux parties ont convenu d'intensifier les efforts pour soutenir le peuple soudanais "frère" au vu la situation humanitaire difficile.

L'entretien a de même porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération surtout dans le domaine de l'économie afin de réaliser les aspirations des deux peuples frères à la complémentarité et au développement, a indiqué M. El-Chennawy.

Les développements dans la région du bassin du Nil et de la Corne de l'Afrique, ont également fait l'objet d'examen, a fait savoir le porte-parole ajoutant que les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la coordination et le travail conjoint pour préserver la sécurité hydrique et le refus des mesures unilatérales qui ont été dans le bassin du Nil bleu, soulignant la nécessité de respecter le droit international pour réaliser les intérêts de tous les pays du bassin du Nil.