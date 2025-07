Congo-Brazzaville: Coopération Russie-Congo - Partenariat entre l'Université Patrice Lumumba et l'ENAM

L'Université russe de l'amitié des peuples Patrice Lumumba (RUDN) renforce sa coopération avec le Congo en signant une convention de partenariat avec l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM) de l'Université Marien Ngouabi. La cérémonie s'est tenue le vendredi 4 juillet à Brazzaville, en présence des représentants académiques des deux établissements et de la directrice de la Maison Russe, Maria Fakhrutdinova.

Côté congolais, la signature a été apposée par le professeur Parisse Akouango, président de l'Université Marien Ngouabi. Son homologue russe, Natalia Pomortseva, directrice de l'Institut de la langue russe à la RUDN, a quant à elle conduit la délégation venue de Moscou. Cet accord marque une étape majeure dans la coopération académique entre les deux institutions, ouvrant la voie à des échanges d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants, ainsi qu'à des projets conjoints de recherche et de formation.

Ce partenariat vise notamment à renforcer les compétences en administration publique, droit, gouvernance et coopération internationale, en capitalisant sur les expertises respectives des deux établissements. Il s'inscrit dans un contexte plus large de renforcement des relations bilatérales entre le Congo et la Russie dans le domaine de l'éducation.

Juste après la signature, les enseignants de la RUDN ont animé une conférence-debat sur l'héritage politique et idéologique de Patrice Lumumba, figure emblématique de l'indépendance africaine et héros politique de la République démocratique du Congo. L'événement s'inscrivait dans le cadre de la commémoration du centenaire de naissance du héros congolais et visait à susciter une réflexion sur la portée actuelle de son combat.

La Maison Russe a salué l'initiative, rappelant que « Patrice Lumumba est devenu un symbole de la quête de liberté et d'unité nationale, inspirant des millions de personnes à travers le monde ». Elle souligne également le rôle de l'Université russe de l'amitié des peuples dans la promotion de la coopération culturelle et éducative internationale, affirmant que « ses idées sur la liberté, la justice et l'égalité restent d'actualité aujourd'hui, inspirant une nouvelle génération d'étudiants ».

En renforçant les liens entre l'ENAM et la RUDN, cet accord participe à faire vivre l'idéal de Lumumba : former des élites africaines conscientes, compétentes et engagées pour un avenir juste et équitable.