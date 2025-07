Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le gala des bacheliers a lieu le mois prochain

Du 4 au 8 août va se tenir à Pointe-Noire la 4e édition du gala des bacheliers, un évènement dédié aux futurs bacheliers appelés à intégrer le monde professionnel après leur parcours scolaire et universitaire. Prélude à l'évènement, le comité d'organisation de cette activité a organisé le 3 juillet à la Chambre consulaire de Pointe-Noire un focus pour fixer l'opinion sur les enjeux de cette 4e édition innovante dans son contenu.

Organisé par Kima Events, l'agence de création et d'organisation événementielle spécialisée dans la mise en oeuvre d'évènements professionnels et culturels avec l'appui des structures partenaires et entreprises de la place, le gala des bacheliers a été créé dans le but d'orienter les nouveaux bacheliers sur leurs opportunités d'emplois, d'affaires et même comment faire leur entrée dans l'univers de l'entreprenariat.

Ainsi, Ruth Gychelle Mbongo, présidente du comité d'organisation, Laeticia François Yola, cheffe de projet, Omri Salomon, coordonnateur général ont entretenu dans une approche participative l'assistance composée d'élèves, d'étudiants, des acteurs du monde éducatif, des parents et tuteurs d'enfants, les entreprises...sur cette plateforme internationale de l'orientation académique et professionnelle regroupant panels, foire des métiers, ateliers et rencontres avec des universités, entreprises et experts en insertion professionnelle.

« La 4e édition a beaucoup évolué avec une meilleure proposition des programmes et du contenu bien étoffé afin de permettre à chaque acteur de se retrouver » a dit Ruth Gychelle Mbongo, présidente du comité d'organisation après avoir fait un bref historique du parcours et de l'évolution de l'événement lancé en 2022 au musée Cercle africain de Pointe-Noire qui avait abrité la soirée de gala. Un an plus tard, l'hôtel Elais et le musée Cercle africain ont accueilli l'évènement qui a eu pour principales attractions la foire aux métiers et la soirée de gala. La 3e édition qu'a abrité Canal Olympia Mpita a pendant trois jours d'activités a réuni les participants autour de l'orientation, la foire aux métiers et la soirée de gala.

Pour Laetitia Yola, cheffe de projet « La particularité de cette édion est l'organisation des panels sur tous les secteurs d'activités (économie, gestion, finances, communication, santé, logistique, pétrole, métiers maritimes mais aussi des panels transversaux tel le développement durable, les métiers culturels, l'artisanat, les métiers sociaux et humains...). Nous avons aussi intégré des ateliers sur la rédaction des C.V, des lettres de motivation, du leadership, de la confiance en soi. Ces éléments sont mis en avant car au-delà des compétences que vont développer les enfants, il y a aussi le volet savoir être pour être employable et on va aussi mettre l'accent sur l'insertion professionnelle ».

Toutes ces questions et bien d'autres encore sont régulièrement posées par les élèves lors la caravane d'orientation académique et professionnelle, le programme itinérant conçu pour sensibiliser et accompagner les élèves, tuteurs et personnels éducatifs sur les enjeux de l'orientation en lien avec les réalités congolaises. Une ronde scolaire qui a permis de relever de nombreuses insuffisances à corriger et à améliorer à l'avenir en vue d'un meilleur dynamisme de l'école congolaise ont dit les organisateurs « Nous avons noté une communication administrative insuffisante dans les écoles c'est pourquoi sous souhaiterons à la longue que soit constituée une communauté des écoles de Pointe-Noire pour centraliser les informations.

Il y a aussi la méconnaissance des programmes scolaires. Le souhait est que soit insérée la caravane de l'orientation dans le programme des activités scolaires. La troisième insuffisance est ce sentiment malveillant de concurrence interuniversitaire. Il est donc impérieux de solidariser les actions de promotion universitaire au sein des écoles » a dit Omri Salomon.

Le gala des bacheliers sera officiellement lancé le 4 août à Pointe-Noire. Une table ronde sur le thème « Comment construire une orientation efficace pour une insertion durable » aura lieu le lendemain en matinée avant le lancement des panels et autres activités en fin de matinée. Les 6 et 7 août sont consacrés aux autres panels pros et aux panels orientation avant la soirée de gala qui va clôturer l'activité le 8 août avec la remise et la distribution des cadeaux aux participants.