Afrique du Nord: Les célibataires algériens sont-ils vraiment interdits d'entrée en Tunisie ?

Contrairement à une rumeur virale ayant récemment secoué les réseaux sociaux, aucune interdiction n'a été émise contre l'entrée des célibataires algériens en Tunisie. L'information, qui prétendait que les hommes algériens non mariés ou non accompagnés étaient désormais refoulés à la frontière tunisienne, a été formellement démentie par un responsable du ministère algérien du Tourisme, contacté par DNAlgerie.

La même source a ajouté que cette fausse nouvelle, largement relayée sur les plateformes sociales, a semé le doute parmi les voyageurs algériens habitués à passer leurs vacances estivales sur les plages tunisiennes. Pourtant, aucun document officiel ni communication des autorités tunisiennes n'étaye une telle mesure. Les frontières restent ouvertes, et les flux touristiques entre les deux pays se poursuivent normalement.

"Les autorités algériennes rappellent que les relations entre l'Algérie et la Tunisie sont fondées sur des liens historiques, culturels et économiques solides. Le tourisme en fait partie intégrante, et les visiteurs algériens, célibataires ou non, représentent une part importante de la clientèle touristique tunisienne", a encore ajouté la même source.

Certains internautes ont évoqué des cas isolés de refoulement, sans fournir la moindre preuve. Aucun média fiable ni source institutionnelle tunisienne n'a confirmé ces allégations. Le ministère du Tourisme insiste sur le fait qu'aucune directive ne vise à restreindre l'accès au territoire tunisien sur des critères matrimoniaux.

Dans un contexte où les fausses informations circulent rapidement en ligne, les autorités appellent à la vigilance et au discernement face aux rumeurs non vérifiées. La Tunisie demeure une destination touristique sûre, accessible et accueillante pour tous les Algériens, indépendamment de leur statut marital.

Les célibataires algériens peuvent donc voyager en toute tranquillité, comme ils l'ont toujours fait. Cette rumeur infondée ne remet nullement en cause la coopération étroite entre les deux pays voisins, ni la dynamique touristique qui les lie.