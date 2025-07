Tunisie: Staff technique/L'USM tourne la page - L'après-Benzarti a débuté

En dépit d'un revirement au sein du staff technique avec l'annonce du départ de Faouzi Benzarti, l'US Monastirienne poursuit sa préparation d'avant-saison, alors que l'exécutif du club du Ribat s'occupe, quant à lui, des emplettes d'été.

Aujourd'hui, avec le départ du timonier usémiste, en attendant l'intronisation de Montassar Louhichi à la tête du plateau technique des Bleus, les commandes reviennent à Othman Najjar, premier adjoint, aux côtés de son lieutenant Aymen Moussa. Un fait est quasi-certain cependant, Raouf Hammami et Anas Nabi, les deux préparateurs physiques, Kabil Ben Othmane, entraîneur des gardiens, et Aymen Abouda, analyste de performance, devraient, quant à eux, poursuivre.

Ce faisant, volet renforts des Bleus, l'USM s'est assuré les services de l'ailier gauche Aziz Abid, 22 ans en provenance de l'Olympique de Béja. A noter qu'Abid s'est engagé jusqu'en été 2028. Aussi, outre l'attaquant nigérian, Victor Musa, Usémiste pour trois ans, comme attendu, Ayoub Chaâbane, joueur de couloir gauche, a officialisé son engagement pour deux ans, aux côtés du milieu sénégalais, Cherif Bodian, du défenseur Dhia Maatougui, de l'ex-avant étoilé Brahim Souissi, signataire pour trois ans, et du milieu offensif venant de l'ESZ, Nassim Douihech, en attendant l'officialisation des contrats du latéral gauche Seif Saber et du pivot Alpha Sidibié, 20 ans et joueur libre de droit après son passage au FC San Pedro.

L'USM se renforce donc, mais pas seulement, puisque la charpente de l'équipe est toujours en place avec des joueurs repères. A ce propos, l'on parle bien entendu de l'attaquant-buteur Hazem Mastouri qui figure sur les tablettes du Raja, coaché par le tandem Lassâad Jarda-Khaled Mouelhi.

Second meilleur buteur de l'exercice écoulé, Mastouri, encore redevable d'une année de contrat à l'USM, serait cédé si l'offre cadre avec une cote qui continue de grimper...

Equilibre de groupe maintenu

Homogène et toujours harmonieux, le groupe usémiste semble tenir la route actuellement, et ce, en vue de repartir de plus belle.

Et même si le taulier nigérian Moses Orkuma a mis les voiles vers le Raja Casablanca, les cadres ne manquent pas avec l'ex-Clubiste Sfaxien et Aghlabide Aymen Harzi (qui serait convoité par le CA), l'indispensable tête pensante Moez Hadj Ali, deux précieux axiaux, l'Ivoirien Fabrice Zeguei et Dhiaeddine Jouini, le toujours présent Youssef Abdelli, sans oublier la relève symbolisée par les Louay Trayi, Anas Bouatay, Raed Chikhaoui et Youssef Herch.

A la rentrée, l'USM sera à nouveau ambitieuse pour jouer les premiers rôles. Et si le club du Ribat arrive à intégrer un maximum de paramètres dans cette volonté, il sera de nouveau compétitif, marquera des points et montera encore au classement jusqu'au bout. Aujourd'hui, l'effectif usémiste n'est pas entièrement constitué, mais l'équipe dispose de constantes et de repères au niveau des trois lignes de jeu.

Comme quoi, encore et toujours, le club qui performe, ce n'est pas celui qui dépense des dizaines de millions, mais celui qui recrute malin, tout en sachant garder un équilibre de groupe.