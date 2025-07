Algérie: ONSC - Mme Hamlaoui reçoit des représentants d'associations

ALGER — La présidente de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Ibtissem Hamlaoui a reçu, jeudi, des représentants d'associations, dans le cadre des rencontres organisées par l'Observatoire avec différents acteurs de la société civile, indique un communiqué de l'Observatoire.

A cet égard, Mme Hamlaoui a reçu des représentants de l'Association générale des travailleurs, l'Association Nour pour la femme, la famille et l'enfant, l'Association nationale de l'Union algérienne pour la jeunesse et le développement, l'Association nationale des Droits de l'homme ainsi que l'Association de wilaya "l'environnement vert".

Cette rencontre a été "l'occasion d'ouvrir un débat franc et fructueux sur les moyens d'améliorer l'action participative et de développer les compétences des acteurs, en mettant l'accent sur l'importance de la formation et l'accompagnement continu, outre l'activation des initiatives à dimension nationale", ajoute le communiqué.

"Les défis qui entravent le travail associatif ont été également abordés ainsi que la nécessité de coordonner les efforts et d'unifier les visions afin de répondre aux besoins des citoyens et renforcer l'esprit d'appartenance et de responsabilité".

Lors de cette rencontre, qui s'est tenue dans un "climat empreint d'ouverture et d'engagement", le rôle de ces associations a été souligné en tant que partenaire actif dans le soutien au processus de développement national, dont l'Observatoire supervise et accompagne les démarches avec sérieux et professionnalisme", conclut le communiqué.