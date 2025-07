Afrique: Huit troupes africaines au 14e Festival du théâtre de Béjaia, en octobre

BEJAIA — Huit (08) troupes théâtrales issues de pays africains sont attendues à la 14ème édition du Festival international du théâtre de Béjaia, prévu du 10 au 17 octobre prochain, annonce-t-on au commissariat de l'évènement.

Le Sénégal, un habitué de la manifestation, la côte d'ivoire, le Burkina Faso, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Benin, la Mauritanie et l'Algérie s'y retrouveront ainsi pour dévoiler notamment les formes artistiques qui les caractérisent que ce soit en termes d'écriture, de dramaturgie ou d'esthétique et de performance.

Le théâtre africain se distingue par ses singularités, qui reposent essentiellement sur sa pluridisciplinarité, mêlant théâtre, conte, musique et danse. Ce mélange donne souvent lieu à des spectacles aussi détonants qu'émouvants.

L'ambition de cette 14e édition est de "montrer cette diversité, ses particularités, ses progrès, mais aussi de distraire au mieux le public de Béjaïa, friand de découvertes et de subtilités", souligne Boualem Chouali, responsable de la communication du festival.

Ce dernier, annonce l'animation d'un colloque académique et de tables rondes durant toute la durée de la manifestation, afin d'éclairer au mieux l'état du théâtre en Afrique et son originalité.

Pas moins de douze (12) conférences, animées par des experts internationaux, notamment allemands et portugais, mais aussi nationaux, sont prévues au programme pour transmettre l'essentiel de leurs connaissances sur le sujet.

L'animation, au-delà des spectacles et du colloque académique, se présente d'ores et déjà dans une programmation très éclectique, mêlant le conte pour enfants, la formation sous forme de master class et spectacle de rue. Au menu aussi, la présentation de one man shows sur les grandes places publiques de la ville, dont le succès a été probant lors des précédentes éditions, attirant chaque soir des milliers de spectateurs.

Comme le veut la tradition, le festival laissera une place de choix au festival "Off", réservé exclusivement à la production nationale et à ses troupes méritantes, notamment celles qui se sont distinguées lors des grandes manifestations nationales en 2024 et 2025.

Outre leur programmation à la maison de la culture de Bejaia, ces troupes pourront faire une longue tournée dans les communes qui disposent de structures culturelles dédiées et d'envergure. C'est le cas de Kherrata, Seddouk, Akbou, Akfadou et Tazmalt.