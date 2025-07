Ile Maurice: Uniquement les nouvelles plaques spéciales seront soumises à la taxe

«Ce n'est pas évident d'être ministre des Transports de nos jours», reconnaît Osman Mahomed. Il commentait la réintroduction des droits d'accise sur les véhicules hybrides et électriques entre autres mesures du Budget 2025-2026. Dans le même souffle, il a abordé la nouvelle taxe sur les plaques personnalisées, le retention fee en précisant : «Cette taxe s'appliquera uniquement aux nouvelles plaques spéciales. Ceux qui en possèdent déjà ne seront pas concernés. Nous travaillons par ailleurs à l'élaboration d'une nouvelle série de numéros.»

Assurance donnée mercredi, lors de la mise en entrée officielle sur le marché mauricien du constructeur chinois Jiangling Group Electric Vehicle (JMEV) à l'occasion de l'ouverture du showroom de Green Gears Ltd à Phoenix. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Transports et de plusieurs personnalités du secteur.

Lors de son allocution, Osman Mahomed a de nouveau mis en avant les avantages de la voiture électrique, insistant toutefois sur l'importance de recourir à une source d'énergie propre pour leur recharge. «Une voiture électrique est réellement écologique si elle est rechargée à l'énergie solaire, peu importe la technologie utilisée. Aujourd'hui, le solaire est une solution abordable», a-t-il souligné. Selon lui, l'énergie photovoltaïque demeure la meilleure alternative renouvelable à Maurice.

Le ministre a conclu en saluant les efforts et les investissements de la famille Bussun dans ce projet. «C'est avec beaucoup de sincérité que nous leur souhaitons plein succès dans cette nouvelle aventure.»

Pour Junaid Bussun, directeur général de Green Gears Ltd et fils de Noorany Bussun (fondateur de Fayyaz Autos en 2010), ce showroom représente bien plus qu'un espace d'exposition. «Il s'agit de créer un lieu d'échanges, de transformation des mentalités et d'inspiration pour bâtir un avenir plus responsable. Nous ne lançons pas simplement une marque : nous lançons un mouvement. Un mouvement pour des choix de transport durables, accessibles et adaptés aux réalités mauriciennes.»

Il a également insisté sur l'importance de démocratiser la mobilité électrique. «Avec des véhicules abordables, innovants et conçus pour nos routes, nous voulons donner à chacun les moyens de conduire le changement - au sens propre comme au figuré.»

De son côté, Sunnie Yang, Overseas Sales Regional Manager de JMEV, a rappelé que le constructeur est un acteur de premier plan en Chine dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle. «Nos modèles sont présents dans plus de 30 pays, avec plus de 150 000 véhicules électriques vendus à ce jour. Nous considérons Maurice comme un marché stratégique, mais aussi comme une passerelle essentielle vers l'Afrique. Nous sommes fiers de collaborer avec Green Gears pour bâtir un avenir plus propre et plus intelligent.»

Trois variantes de la berline électrique JMEV Elight ont été dévoilées. Ce modèle, conçu selon les standards sino-européens et conforme aux normes de sécurité de l'Union européenne, se distingue par un bon équilibre entre design, performance et autonomie. Il est présenté comme une référence mondiale pour ceux souhaitant passer à l'électrique.

Green Gears Ltd distribue également la marque NETA, qui se distingue par son approche alliant technologie intelligente, sécurité et accessibilité. «NETA s'adresse autant aux conducteurs urbains qu'aux familles et aux nouveaux propriétaires de véhicules électriques», a précisé Junaid Bussun.

EV: la Chine, leader mondial

La Chine s'impose comme le principal moteur du marché mondial des véhicules électriques, tant en termes de production que de ventes. Ce dynamisme s'explique en grande partie par le soutien massif du gouvernement chinois, qui a mis en place des subventions, des allègements fiscaux et investi dans le développement des infrastructures de recharge.

Selon le «Global EV Outlook 2025», publication de référence sur les tendances mondiales de la mobilité électrique, les ventes de véhicules électriques ont dépassé les 17 millions d'unités dans le monde en 2024, représentant plus de 20 % du marché automobile global. La Chine y occupe une place dominante : avec plus de 11 millions de voitures électriques vendues l'an dernier, elle totalise à elle seule près de la moitié des ventes mondiales. Ce chiffre dépasse les ventes mondiales enregistrées seulement deux ans auparavant.

Aujourd'hui, une voiture sur dix en circulation en Chine est électrique, reflet d'une croissance soutenue et d'un écosystème favorable à l'innovation. De nombreuses marques chinoises ont émergé ou se sont consolidées, parmi lesquelles BYD, Tesla China, SAIC-GM-Wuling, Aion ou encore Changan Automobile. Ces constructeurs ne se contentent plus d'augmenter leur production : ils investissent également dans l'innovation technologique, les processus de fabrication et l'amélioration de l'expérience client.

JMEV : un constructeur dans l'electromobilite

JMEV est un constructeur de véhicules électriques basé à Nanchang, dans la province du Jiangxi, à l'Est de la Chine. Fondée en 2015, l'entreprise est une filiale du groupe Jiangling Motors (JMCG) et a écoulé plus de 150 000 véhicules électriques depuis sa création.

JMEV est également une coentreprise stratégique avec le groupe français Renault, ce qui renforce sa dimension internationale. Grâce à cette alliance et à sa croissance rapide, JMEV s'est imposé comme l'un des acteurs majeurs du marché chinois de l'électromobilité.