Ile Maurice: Il y a 115 ans, le premier taxi circulait au pays - Un pan d'histoire à préserver

Le 25 juin 1910 marque une étape fondamentale dans l'histoire du pays : l'arrivée du premier taxi sur ses routes. Une date anniversaire que l'association SOS Patrimoine en Péril souhaite aujourd'hui mettre en lumière, afin de préserver et valoriser cet héritage historique.

Ce jour-là, une voiture de marque française Delahaye s'est engagée pour la première fois dans les rues de Port-Louis, pilotée par Joseph Merven, considéré comme le premier chauffeur de taxi de l'île. À l'époque, ce service n'était pas encore une profession organisée mais plutôt une mise à disposition publique, une initiative pionnière qui allait ouvrir la voie à un secteur essentiel de la mobilité urbaine mauricienne.

Christophe Le Roux, vice-président de l'association SOS Patrimoine en Péril, insiste sur l'importance de cette date foncière. Pour lui, cette arrivée n'est pas uniquement un fait historique isolé, mais un momentclé de l'évolution sociale et économique de Maurice. «Célébrer l'histoire du taxi, c'est aussi honorer une profession de proximité, de service et de transmission», explique-t-il. Il rappelle que ces véhicules ont permis de transformer la mobilité sur l'île, facilitant l'accès au travail, aux marchés et aux services essentiels pour la population.

Aujourd'hui, le taxi est omniprésent dans le paysage mauricien, visible à chaque coin de rue et sur toutes les routes. Cependant, cette présence quotidienne ne doit pas faire oublier ses origines et son importance historique. SOS Patrimoine en péril appelle à donner à cet anniversaire la reconnaissance qu'il mérite, en soulignant le rôle social et économique que cette profession a joué depuis plus d'un siècle.

Ce 115e anniversaire est également une occasion de réfléchir à l'avenir de cette industrie. La modernisation, l'adaptation aux nouvelles technologies et la valorisation du savoir-faire local sont autant de défis à relever pour préserver cet héritage tout en le faisant évoluer.

En célébrant cette étape, Maurice se souvient de ses racines et met en avant un pan essentiel de son patrimoine culturel. Le taxi, symbole de proximité et de service, continue d'incarner l'esprit d'entraide et de mobilité pour toute la population mauricienne. Un héritage précieux, à préserver et à valoriser pour les générations futures.