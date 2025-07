Là où renaît le corail, une île tout entière retrouve son souffle... Sur les côtes sud-ouest de l'île Maurice, où les vagues caressent doucement les rivages de calcaire, se joue depuis plus d'une décennie un combat silencieux mais déterminé pour la préservation et la restauration des récifs coralliens. À l'origine de cette bataille écologique, l'ONG mauricienne Coral Garden Conservation, qui oeuvre à revitaliser les écosystèmes marins à travers ses six zones protégées, en s'appuyant sur la science, la communauté locale, et un profond respect du vivant.

Ce mois de juin marque une étape majeure pour Coral Garden Conservation. La structure a été distinguée à l'échelle mondiale par deux prix prestigieux. Elle a tout d'abord reçu le 1er Prix RSE 2024 de la Chambre de commerce et d'Iindustrie France Maurice, récompensant ses efforts exemplaires en responsabilité sociétale et environnementale. Par ailleurs, elle a été finaliste du Trophée spécial du jury 2025 des Trophées CCI France International, une distinction remise par l'Agence française de développement (AFD) et Proparco, qui met en lumière les initiatives innovantes en matière de développement durable.

Une décennie d'engagement entre mer et science

Le projet Coral Garden repose sur une alliance rare et précieuse : celle de la biologie marine, des savoirs locaux, et du respect du vivant. Depuis ses premières nurseries sous-marines jusqu'à la stabilisation naturelle de plages et zones côtières, l'ONG a su bâtir un modèle durable, reproductible et communautaire. Son principe fondamental: restaurerl'équilibre naturel en partant du corail, pilier de la biodiversité marine.

Au-delà des résultats scientifiques probants, ce sont les visages de ceux qui participent à cette aventure qui illustrent le vrai succès : pêcheurs, enfants, scientifiques, habitants des villages côtiers. Tous deviennent acteurs d'une symphonie fragile où l'humain et la mer coexistent en harmonie retrouvée.

Ce que ces distinctions signifient

«Ces prix ne sont pas seulement des trophées, ils sont des boussoles», explique un porte-parole de Coral Garden. «Ils montrent que restaurer les écosystèmes est non seulement vital, mais aussi possible. Il n'est jamais trop tard pour agir.» Ces récompenses saluent une décennie de constance dans l'action, face aux tempêtes, aux doutes et aux marées changeantes, et mettent en lumière une équipe collégiale, engagée, alliant savoirs et gestes concrets.

Un modèle à déployer ailleurs

Les prix reçus constituent aussi une invitation à voir plus grand : à imaginer d'autres territoires où ce modèle peut s'appliquer. Coral Garden Conservation devient ainsi un laboratoire d'innovation écologique, une fierté collective pour l'île Maurice, qui affirme aujourd'hui sa place comme pionnière dans la restauration des océans.

Une barrière qui absorbe la houle, un refuge pour des milliers d'espèces, un rivage qui tient, une culture qui perdure, une île qui respire. À travers ses actions, Coral Garden Conservation démontre que la renaissance du corail peut devenir un levier pour la survie et le renouveau des territoires insulaires, inscrivant Maurice comme un exemple à suivre pour le monde entier. Mais le gouvernement, lui a interdit le bouturage de coraux..