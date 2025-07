Ile Maurice: Dadju et Tayc enfin au pays

Dadju et Tayc sont enfin à Maurice, pour le plus grand bonheur de leurs fans. Les deux stars de la scène musicale francophone vont se produire ce samedi 5 juillet 2025 sur le parking du stade Anjalay à Belle-vue pour ce qui est le dernier concert de leur tournée «Héritage». Une date attendue depuis longtemps, tant le projet commun des deux artistes a fasciné, enflammé les réseaux et nourri les passions de leurs communautés respectives.

L'ambiance était électrique ce samedi à l'aéroport SSR. Dès leur sortie de l'aérogare, Dadju et Tayc ont été accueillis au rythme vibrant du séga, sous les cris de dizaines de fans. Les plus téméraires - surtout des jeunes filles - se bousculaient pour tenter une photo, un selfie ou même juste un regard de leurs idoles. Un moment digne d'un tapis rouge, où la ferveur mauricienne s'est exprimée sans retenue.

«Nous sommes bien arrivés. Le voyage a été très court mais on est chaud bouillant pour faire ce dernier concert Héritage ici à Maurice», a lancé Dadju, visiblement ému par l'accueil. De son côté, Tayc n'a pas caché sa joie : «Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir enfin faire ce show. La dernière fois que je suis venu, le public me l'a rendu bien comme il le fallait. C'est un honneur pour moi de revenir, surtout avec Dadju, et je n'ai aucun doute sur l'énergie du public.»

Le concert «Héritage» tire son nom de l'album et projet cinématographique commun de Dadju et Tayc, un événement musical salué pour son ambition et sa qualité. Les deux artistes ont décidé de s'unir pour créer une oeuvre forte, riche et emblématique.

Avec plus de 3 milliards de streams cumulés, 30 millions d'abonnés et 4 milliards de vues, Dadju et Tayc représentent aujourd'hui une nouvelle génération de chanteurs francophones à l'influence mondiale.