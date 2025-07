Ile Maurice: Handball - Jessie Thérèse, l'homme pont entre la Réunion et le pays

Mardi prochain, Nikola Karabatic, Daniel Narcisse, Patrick Cazal et Jackson Richardson seront à Maurice dans le cadre d'un match de gala à 19 heures au Gymnase de Phoenix. D'autres stars du handball français et réunionnais seront aussi présentes. Derrière ce projet, il y a la patte de Dominique Filleul, ancien handballeur et directeur général de City Sport Maurice, mais aussi celle du Mauricien Jessie Thérèse.

Actuellement, l'ancien habitant de Plaisance à Rose-Hill occupe le poste de directeur sportif de la Jeunesse Sportive Bénédictine (JSB), mais aussi celui d'entraîneur des seniors féminins et des équipes jeunes. Depuis son départ pour La Réunion au début des années 2000, Jessie Thérèse n'a cessé de gravir les échelons. Il s'est aussi lié d'amitié avec la famille Richardson. On connaît tous Jackson, mais il y a aussi le frère Michel, qui s'occupe de l'Association Gaston Richardson, organisateur d'événements handballistiques sans pareil à l'île Soeur.

Le dernier événement en date aura lieu, ce samedi, au Gymnase Nelson Mandela à Saint-Pierre. L'équipe de Nikola Karabatic affrontera celle du Croate Ivano Balic. Ces deux-là ont animé, pendant des années, la planète handball mondiale ! Ils étaient considérés comme les meilleurs joueurs du monde.

Entre La Réunion et Maurice, il n'y a que quelques kilomètres. Avec la venue de ces stars mondiales dans les parages, Dominique Filleul a voulu offrir aux Mauriciens un spectacle unique avec un match des légendes. Jessie Thérèse a joué un peu à l'entremetteur entre le groupe City Sport Maurice et l'Association Gaston Richardson pour concrétiser le projet.

Qui plus est, Jessie Thérèse voulait rendre hommage à son feu père, Bill Thérèse, décédé il y a 10 ans. «C'était la meilleure façon de rendre un hommage à mon père, lui qui a tant fait pour moi, et j'espère qu'il est fier de ce que j'ai accompli», laisse échapper l'entraîneur des Bénédictines, qui, pour info, ont accédé en première division à l'issue de la saison dernière.

L'entente avec les Richardson est telle que la famille lui a offert, le mois dernier, des places pour assister à la finale à quatre de la Ligue des champions d'Europe masculine (plus connue dans le giron comme le Final Four). Depuis sa création en 2009, cette compétition est organisée sur un week-end en Allemagne à la Lanxess Arena de Cologne, dont la capacité est de 19 500 places.

Accompagné de son partenaire de vie, il a assisté au week-end de matchs qui a vu les Allemands de Magdebourg battre, en finale, leurs compatriotes de Füchse Berlin par 32 à 26. La troisième place est revenue aux Français de Nantes, qui ont pris le meilleur des Espagnols de Barcelone par 30 à 25. «J'étais comme dans un rêve. J'ai toujours voulu aller vivre l'ambiance de cette Lanxess Arena», confie-t-il.

Il a aussi croisé de grands noms du handball français et hongrois, soit le champion du monde, d'Europe et olympique, Thierry Omeyer. Il a aussi posé en photo avec Thierry Anti, qui a entraîné cinq équipes françaises : l'US Créteil, l'UMS PontaultCombault, le Paris Handball, le HBC Nantes et enfin le Pays d'Aix UC.

Dans l'album photo de Jessie Thérèse, il y a également François-Xavier Houlet, un ancien handballeur international français qui est actuellement consultant pour la chaîne beIN Sports depuis 2014. Il était entraîneur du VfL Gummersbach en 2010, après avoir terminé sa carrière à Gummersbach en 2007. Il occupait dans ce même club le poste de directeur sportif, puis est devenu manager général.

Le Mauricien de 1m70 a aussi voulu se faire photographier avec une légende hongroise, Laszlo Nagy, un beau bébé de 2m08 !

Pour en revenir au match des légendes, mardi prochain, au Gymnase de Phoenix, cinq handballeurs mauriciens auront l'occasion d'intégrer les équipes internationales. En sus des légendes du sport, il y aura aussi des joueurs du PSG Handball et ceux du championnat de France de première division. Les cinq heureux Mauriciens sont Fabrice Mardaymootoo, Pascal Yeung Yin In, Brandon Natian, Jonathan Ramsamy et Cédric Kistohurry. Évidemment, Jessie Thérèse sera aussi de la fête pour honorer son père...