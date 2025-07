Kenya: Nomination d'un évêque auxiliaire à Wote

Cité du Vatican — Le Saint-Père Léon XIV a nommé évêque auxiliaire de l'évêché de Wote, Mgr Simon Peter Kamomoe, jusqu'à présent évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Nairobi.

Simon Peter Kamomoe est né le 26 novembre 1962 à Gatundu, dans le district de Kiambu, dans l'archidiocèse métropolitain de Nairobi. Après avoir fréquenté le Grand Séminaire Sainte-Marie à Molo, il a étudié la philosophie au Séminaire supérieur Saint-Augustin à Mabanga et la théologie au Séminaire supérieur Saint-Matthias Mulumba à Tindinyo.

Il a été ordonné prêtre le 18 juin 1994 pour l'archidiocèse métropolitain de Nairobi.

Il a occupé les fonctions suivantes : assistant au Queen of Apostles Junior Seminary de Nairobi (1994-1995) ; Assistant dans les paroisses de Thigio (1995), Mang'u (1995-1996), Ndundu (1996-1997) et San Matia Mulumba à Thika (1997-1998) ; Curé de Notre-Dame de Fatima à Kiriko (1998-1999) et de St. Peter and Paul Catholic à Kiambu (1999-2008) ; Vicaire forain et membre du Collège des consulteurs (1999-2008) ; Administrateur de la basilique mineure de la Sainte Famille de Nairobi et aumônier du Bureau diocésain pour la pastorale familiale (depuis 2008).

Le 13 février 2024, il a été élu évêque titulaire de Tubune en Numidie et, le 6 avril 2024, il a été consacré évêque auxiliaire de Nairobi.