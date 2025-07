Tunisie: 59ème édition du Festival International de Hammamet - Une édition distinguée

La 59e édition du Festival International de Hammamet se tiendra du 11 juillet au 13 août 2025. Lors d'un point de presse, Nejib Kasraoui, le directeur du festival international de Hammamet, s'est exprimé longuement sur les 36 spectacles au programme, étalés sur 33 soirées.

Toute une équipe derrière l'organisation du festival a été présentée, face à un parterre de journalistes et une floppée d'artistes tunisiens, toutes et tous présents le 3 juillet 2025. L'édition 59 du FIH se distingue par son ouverture sur le monde et met en avant sa diversité.

Une diversité artistique exprimée par 14 pays participants : la Tunisie, le Mali, en passant par le Liban, la Colombie, la France ou encore la Syrie. Parmi les artistes attendus, Yuri Buenaventura (Colombie), Las Migas (Espagne), Djazia Satour (Algérie), Hind Ennaira (Maroc), ou la soirée « Sinfonica».

La scène musicale tunisienne reste à l'honneur. Parmi les têtes d'affiche déjà annoncées «Sold Out», Lotfi Bouchnak, Saber Rebaï ou encore le spectacle d'ouverture de Abdelhamid et Hamza Bouchnak «Ragouj, le spectacle». D'autres artistes tunisiens feront les beaux rendez-vous de l'édition comme Balti, Ghazi El Ayadi ou des talents émergents et alternatifs dont Jadhb, Soudeni, Benjemy et des projets innovants comme «Osool» de Yacine Boularès. Cheb Mami est également «Sold Out». Le chanteur répondra présent, après une longue absence scénique.

Le théâtre et la danse contemporaine sont au rendez-vous et occupent une place centrale dans cette 59e édition : «Mère des pays» de Hafedh Khalifa, «Ad Vitam» de Leila Toubel, «Au violon» de Fadhel Jaziri, «La dame Kerkoine» du duo Wajdi Gaïdi et Houssem Sahli et la création chorégraphique «Arboune » de Imed Jemaa sont retenus. Une clôture engagée et féminine marquera sans doute le public présent le 13 août, date symbolique dédiée à la femme tunisienne.

La clôture du festival se fera sous l'égide de Nabiha Karaouli.

L'édition en chiffres, c'est 18 spectacles tunisiens, dont 5 créations théâtrales, une seule chorégraphique et 11 concerts musicaux. 11 spectacles arabes et 7 internationaux. L'édition 59 se déroulera sous le slogan «Continious Vibe» et sera accessible au public via sa billetterie en ligne uniquement et son site officiel festivaldehammamet.com. Pas de points de vente physique disponibles.

Le directeur Nejib Kasraoui a rappelé que l'équipe du festival luttera contre toute forme de fraude et de ventes illégales et souligne l'importance d'acquérir son ticket uniquement et rapidement en ligne. A part les soirées annoncées pleines, les autres dates restent également à découvrir.