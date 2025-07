Tunisie: Vient de paraître/Une coédition EPMM/ALIF-AMVPPC - Il était une fois Kerkena

« Îles et îlots ont une histoire ancienne et une richesse naturelle singulière que les insulaires préservent en continuant, entre autres, à pratiquer des techniques de pêche en harmonie avec leur environnement ».

Les îles, on le sait bien, ont toujours quelque chose de magique. Poussières de terre jetées dans les flots, elles semblent toujours prêtes à larguer les amarres. Ces territoires qui se trouvent à la frange du solide et du liquide sont les lieux de tous les possibles : ceux par où sont arrivés les envahisseurs, mais aussi les civilisations.

Ceux qui ont servi de refuges mais aussi de lazarets et de prisons. Et c'est pour cela certainement qu'il y a une spécificité insulaire qui se traduit dans les traditions, les artisanats, les cuisines et tout aussi sûrement dans les caractères de leurs habitants.

A Kerkena, l'archipel de la charfiya, plus que tout autre lieu, le visiteur curieux découvre un autre univers.

Les éditions Alif et leur collection « Saveurs et savoir-faire » se sont intéressées à cette spécificité et viennent d'éditer un livre consacré à l'île. Sous le titre « Kerkena, l'archipel de la charfiya », ils nous présentent cette île pas comme les autres.

«Îles et îlots ont une histoire ancienne et une richesse naturelle singulière que les insulaires préservent en continuant, entre autres, à pratiquer des techniques de pêche en harmonie avec leur environnement ». A Kerkena, et nulle part ailleurs, on peut posséder des arpents de mer, et rencontrer des femmes « raïs-pêcheur ».

La charfiya, cette technique de pêche transmise de génération en génération, a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.

Alors oui, Kerkena, ce ne sont pas seulement de somptueux couchers de soleil et une mer turquoise, c'est bien plus que cela, et le livre le montre bien.