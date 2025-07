Tunisie: Nouveau partenariat entre l'ESS et Tunisie Telecom - Une opération gagnant-gagnant...

Comme l'a signalé M. Lassaad Ben Dhiab, P.D.G. de Tunisie Telecom, cette signature est un renouvellement du modèle de partenariat qui a été adopté auparavant mais avec une nouvelle approche.

Dans la continuité de la célébration du centenaire de l'Etoile, le nouveau partenariat entre le club phare du Sahel et la Société nationale des télécommunications Tunisie Telecom signé hier à Sousse marque un tournant fatidique dans la vie du club. Lassaad Ben Dhiab, président-directeur général de Tunisie Telecom, s'est félicité d'avoir relancé le partenariat de son organisme avec l'Etoile Sportive du Sahel.

Il n'a pas caché sa satisfaction : «Comme je l'ai annoncé, c'est une reprise et un renouvellement du modèle de partenariat qui a été adopté auparavant, mais avec une nouvelle approche. On est sorti du modèle classique avec des subventions et des montants alloués de manière périodique vers un modèle où il y a un engagement continu en faveur des équipes, des supporters et des fans. Ceci pour un renflouement continu des caisses du club. C'est un partenariat dynamique et évolutif».

Après l'éclosion de la chaîne «l'Etoile TV» sur le web, qui a d'ailleurs retransmis l'intégralité de cet événement et après la relance des maillots et produits dérivés de l'ESS dans ses boutiques, voici que l'Étoile Sportive du Sahel fait bénéficier tous ses supporters du meilleur en termes de télécommunications, avec la connectivité de TT et la puissance de son réseau d'adhérents.

Dans une ambiance feutrée et colorée de rouge vif, couleur historique du club avec des étoiles scintillantes, l'hymne nouvellement édité de l'Etoile intitulé «inti fil 3in w ghram snine», c'est-à-dire «tu es dans mes yeux et la passion qui dure des années», a été présenté à l'assistance.

Ceci avant de suivre notamment, avec un reportage vidéo sur les illustres présidents qui ont veillé aux destinées du club depuis 1925 jusqu'à nos jours, précisément jusqu'à la fin du mandat de Ridha Charfeddine. Désormais, le club doit trouver ses propres finances, issues de ses ressources logistiques et techniques. Le choix de Tunisie Telecom, ce qui se fait de mieux en Tunisie en matière d'accès à Internet, n'en est que justifié et fort judicieux.

TT, leader en Tunisie

M. Ben Dhiab de reprendre sans ambages : «Il y a de nouveaux services qui vont mettre en valeur tout ce qui a été investi par l'opérateur national. Au niveau de la connectivité également, avec le très haut débit. Tunisie Telecom, c'est l'opérateur national qui a été élu meilleur opérateur mobile en Tunisie pour 6 années consécutives.

Et dernièrement au Mobile World Congress à Barcelone, on a eu le trophée du meilleur opérateur de l'Internet fixe en Tunisie. Nous avons également une nouvelle approche pour l'Etoile mobile avec une vision évolutive. Cela va encourager l'Etoile mobile à fidéliser davantage les fans et les supporters au niveau du Sahel ou sur le territoire tunisien. C'est un intérêt commun et un bénéfice pour les deux parties».

Le président du club, M. Zoubaier Baya, n'a pas manqué d'appeler les supporters du club à se mobiliser en masse pour soutenir leur équipe dans une opération simple et où ils ne seront que gagnants. M. Hatem Regaieg, responsable de communication du club bien précisé que «c'est un contrat gagnant-gagnant entre l'ESS et TT».

Opération séduction : «L'Etoile mobile»

M. Walid Bousnina, gérant de l'Etoile mobile, et Mme Zouhour Lahbib, responsable communication de Tunisie Télécom, ont présenté en détail la consistance de l'offre et l'intérêt à y adhérer au moins pour les fans étoilés. Avant d'évoquer des forfaits adaptés à tous les besoins, le service de portabilité, le tarif minute le moins cher sur le marché.

Mais encore l'internet mobile, les offres hadranet, mouzikti et les programmes de fidélité. Même si les détails du contrat n'ont pas été ficelés, il se murmure que c'est «un contrat très honorable signé pour 7 mois qui rapportera beaucoup financièrement au club. En retour, le public est appelé à épauler le club en changeant d'opérateur pour se rendre dans une boutique Telecom, obtenir un mobile et activer le service l'Étoile mobile».