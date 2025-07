Tunisie: Entre l'approche sociale et la souveraineté nationale - Saïed réitère son approche en faveur de la volonté du peuple

Recevant la Cheffe du gouvernement au lendemain de sa visite en Espagne à l'occasion de la tenue de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement ayant eu lieu à Séville, le Président de la République a tenu à exprimer sa satisfaction de cette participation dans le sens où elle confirme la place qu'occupe la Tunisie sur l'échiquier mondial.

En effet, la Tunisie vient de réaffirmer sa capacité à faire entendre sa voix parmi celles des autres pays à travers le monde en imposant son approche logique consistant à opter pour une coopération gagnant/gagnant et basée sur le respect des intérêts mutuels et sur l'égalité sans se départir du principe de la diversification des formes de coopération de façon à se prémunir contre toute possibilité d'ingérence.

Ainsi, il a réitéré la nécessité de compter sur soi et de sauvegarder la souveraineté nationale ainsi que l'indépendance de la décision pour toute action engageant l'avenir du pays de manière à répondre à l'unique volonté du peuple qui demeure le vrai décideur de toute action déterminante pour son avenir.

Dans cet esprit, le Chef de l'Etat a réitéré la volonté de l'Etat de maintenir son approche sociale de façon à répondre positivement aux aspirations des citoyens, tout en appelant les vrais patriotes à ne pas se laisser décourager par les difficultés de toutes sortes et de poursuivre leur bonhomme de chemin sur la voie de la libération dans un esprit de persévérance afin de gagner la bataille menée par le peuple tunisien.

Le Président Kaïs Saïed a, par ailleurs, mis l'accent sur la nécessité de réaffirmer le respect par la communauté internationale de la voix de notre pays qui prouve, chaque jour, qu'elle est plus écoutée que jamais grâce à une politique étrangère équilibrée et un partenariat marqué par la diversification et le respect de la souveraineté du pays.

En d'autres termes plus clairs, le Président de la République ne cesse de mettre en exergue la démarche privilégiant la coopération dans un cadre de respect réciproque des intérêts mutuels et de la préservation de l'indépendance totale des choix stratégiques de chaque pays.

Rappelons l'appel lancé par le Chef de l'Etat en faveur de la mise en place d'une coopération de type nouveau dans l'objectif de faire émerger un monde bénéficiant à toute l'humanité dans un cadre mû par la justice et l'équité car, selon ses propres termes, le système ne peut être viable et fiable que s'il est fondé sur des «accords obsolètes ayant aggravé le gap numérique et le fossé creusé en matière de développement entre le Nord et le Sud».

C'est ce qui explique la stratégie nationale dans la Tunisie nouvelle, basée sur deux principaux axes, à savoir la mise en place d'une économie résiliente et d'un État social, dans un cadre de coopération égalitaire équitable.

En un mot, entre l'affirmation réitérée de la souveraineté nationale et la prise d'une place forte et respectée sur la scène internationale, sans oublier la volonté clairement affichée d'opter pour des réformes efficaces et audacieuses, le Président de la République confirme, si besoin est, sa vision prospective tournée, résolument, vers l'autonomie stratégique, la rigueur dans la gestion publique et l'implication de toutes les forces vives du peuple dont la volonté reste déterminante.