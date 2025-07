Tunisie: EST/La sanction est déjà levée - Les premières recrues officialisées !

S'entraînant déjà au Parc B, les premières recrues estivales, Nidhal Laifi, Younes Rached, Ahmed Bouassida et le Burkinabé Jack Pantoulou, sont officiellement « sang et or ».

Depuis 48 heures, l'interdiction de recrutement est de l'histoire ancienne. Pour rappel, la Fifa a ajouté, en date du 30 juin, l'Espérance sur la liste des clubs interdits de recrutement jusqu'au paiement des pénalités de retard.

Renseignement pris : la transaction bancaire a bien eu lieu et l'interdiction de recrutement a été levée depuis jeudi.

Ceci dit, les premières recrues estivales, qui s'entraînent déjà au Parc B, sont officialisées. Il s'agit de Younes Rached, Ahmed Bouassida et le jeune international burkinabé de 18 ans, Jack Pantoulou Diarra.

Outre les nouvelles recrues, Koussay Maâcha, Wajdi Issaoui et Aboubacar Diakité, qui n'ont pas été retenus pour le Mondial des clubs, s'entraînent aussi au Parc B en attendant la reprise des entraînements de toute l'équipe, ce lundi.

Le Palestinien Manzur en approche

Outre l'ailier droit malien, Adama Coulibaly, avec qui les négociations ont atteint un stade très avancé, le milieu central palestinien, Augustin Manzur, est approché. Des contacts sont déjà établis avec l'agent du joueur qui l'a proposé à la direction de l'Espérance. Âgé de 24 ans, Augustin Manzur peut évoluer comme milieu défensif. Il a également la nationalité argentine. En janvier dernier, Augustin Manzur a rejoint le Club Guaraní (Paraguay).

Ceci dit, Augustin Manzur est une piste parmi d'autres. En effet et selon les bruits de couloirs, l'arrière droit mauritanien, Ibrahima Keita, est sur les tablettes de Hamdi Meddeb. Une transaction des plus intéressantes, d'autant que le joueur est libre. Son contrat avec TP Mazembé a pris fin le 30 juin dernier.

Et si Bouzaïene restait !

A la reprise des entraînements, ce lundi, Maher Kanzari doit trancher sur le cas de deux joueurs qui, déçus de ne pas avoir été retenus pour le Mondial des clubs, avaient exprimé l'envie de résilier leurs contrats. Il s'agit de Mohamed Mouhli et Elyas Bouzaïene.

Selon des indiscrétions, Elyas Bouzaïene, la déception du Mondial dépassée, semble intéressé par la poursuite de l'aventure sous les couleurs «sang et or». Pour ce faire, Maher Kanzari doit l'inclure dans ses plans de jeu. On en saura plus au début de la semaine prochaine.

En ce qui concerne Mohamed Mouhli, rien n'a encore fuité. C'est pratiquement le même cas que Bouzaïene.