Congo-Brazzaville: Coopération parlementaire - Le pays et la Côte d'Ivoire liés par un mémorandum d'entente

En séjour de travail en Côte d'ivoire du 29 juin au 3 juillet, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a été reçu en audience le 2 juillet par le président Alassane Ouattara, avant de signer un mémorandum d'entente avec son homologue ivoirien, Adama Bictogo.

Porteur d'un message de paix du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, Isidore Mvouba a été à la tête d'une délégation comprenant, entre autres, le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, Fernand Sabaye.

A travers la signature d'un mémorandum d'entente entre les Assemblées nationales du Congo et de la Côte d'Ivoire, les deux pays viennent d'officialiser leurs engagements en jetant les bases d'une collaboration fructueuse. « Nous sommes liés par l'histoire. Le président Denis Sassou N'Guesso aime le dire que, dès qu'il a été porté à la magistrature suprême de notre pays, il est venu chez le doyen Houphouët-Boigny. Et il m'a dit qu'il avait un cahier, un crayon et il écrivait assidument ce que le président Houphouët-Boigny lui disait. C'est ça son vadémécum qui l'a aidé à faire ce qu'il a eu à faire dans notre pays et dans le monde. Et vous savez vous-mêmes que le président Denis Sassou N'Guesso est le champion de l'écologie en Afrique », a rappelé Isidore Mvouba.

Il a également souligné la vision des deux institutions qui consiste à traverser les chantiers battus de la parole pour aller vers l'action afin que les chambres basses du parlement des deux pays puissent travailler ensemble. Ceci pour l'action, la paix dans le monde et la lutte contre le réchauffement climatique. « Nous sommes venus parce qu'il fallait conclure un accord formel entre l'Assemblée nationale et l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous avons fait pour que désormais nous travaillons Mano à Mano face aux enjeux du moment et aux défis des temps présents.

J'ai dit hier que le président Denis Sassou N'Guesso avait fait du dialogue le rempart contre les divisions et qu'on ne pouvait rien faire sans la paix, parce qu'on ne mange pas la paix, mais on mange mieux quand on est en paix. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara fait ici aujourd'hui avec toutes les mesures d'apaisement qu'il a eues à prendre, le président Sassou en a fait son cheval de bataille », a poursuivi le président de l'Assemblée nationale du Congo.

Insistant sur la paix, Isidore Mvouba a indiqué que la République du Congo dispose des institutions de dialogue parmi lesquelles un conseil national de dialogue parce qu'il faut nécessairement que les enfants d'Afrique sachent qu'ils ne peuvent pas construire le continent dans le désordre et la guerre.

Paraphant le document côté ivoirien, Adama Bictogo est également revenu sur l'excellence des relations entre les deux pays. « Comme vous le disiez ce matin, la paix on ne la mange pas mais on mange en paix. C'est mieux de manger en paix. Je pense que tout est contenu dans cette phrase », a déclaré en substance le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire.

Notons que cette cérémonie a été marquée par la signature du livre d'or par le président de l'Assemblée nationale du Congo et une conférence de presse.